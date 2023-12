Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Avete notato il cameo di Rick Riordan? Il significato

News Serie TV

Nel primo episodio della serie di Disney+ fa un'apparizione lo scrittore della saga fantasy: ecco tutti i retroscena.

Nei primi minuti di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, che ha debuttato pochi giorni fa su Disney+, c'è un cameo molto speciale che in pochi hanno notato. Si tratta di una vera e propria "firma" dell'autore dei romanzi che hanno ispirato la serie, Rick Riordan. Proprio quest'ultimo, infatti, si intravede in una scena: lo avete notato? Cosa più importante: non si tratta di un'apparizione fine a se stessa, anche perché ha un significato ben preciso. Ecco tutti i retroscena raccontati dall'attore Glynn Turman, che ha condiviso con lui il set, e dai co-showrunner della serie Dan Shotz e Jonathan E. Steinberg.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Dove appare Rick Riordan?

Nel primo episodio di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo Rick Riordan fa un cameo nei panni di un insegnante della Yancy Academy. Succede quando Percy (Walker Scobell) finisce davanti al preside della Yancy Academy dopo aver spinto in una fontana la bulla della classe Nancy bobofit (Olivia Morton). Mentre il preside lo interroga, assistono anche due insegnanti. A destra c'è il signor Brunner (Glynn Turman), la futura guida di Percy nel mondo mitologico, a sinistra c'è un insegnante senza nome interpretato proprio da Rick Riordan. Cosa significa questo momento che ricorda molto le apparizioni a sorpresa di Stan Lee nel mondo Marvel?

Il significato del cameo dell'autore dei libri

Intervistati da Comicbook, Glynn Turman, Dan Shotz e Jonathan E. Steinberg hanno parlato del cameo dello scrittore sottolineando il suo entusiasmo. "Era sul set la maggior parte del tempo. La sua mente era già proiettata a quello che sarebbe arrivato dopo. Pensava 'a cosa porterà questa cosa? Come si collegherà quest'altro? Cosa succederà la prossima stagione?' Era davvero preso e ci siamo divertiti moltissimo", ha spiegato Turman. Shotz ha ricordato che l'unica cosa che Riordan doveva fare era stare seduto, ma la cosa ha richiesto diverse ore. "Penso che dopo abbia detto 'È stato divertente. Ma va bene così'", ha detto Shotz facendo intendere che l'esperienza da attore di Riordan si concluda qui. "Gli ho scritto anche un monologo di sei pagine, ma lui ha preferito quella scena", ha scherzato invece l'ideatore della serie Jonathan E. Steinberg.

L'apparizione dell'autore dei libri è stato come "un timbro" che lui stesso ha voluto mettere sulla serie, di cui non a caso è anche produttore esecutivo. Riordan, infatti, ha seguito passo passo il progetto fin dall'inizio supervisionando attentamente la serie affinché rendesse giustizia al materiale originale. "È così intrecciato nel tessuto di questa comunità di fan, di questa storia, semplicemente del mondo. Sono inseparabili. Ci è sembrato giusto assicurarci che il suo timbro fosse sul progetto, dall'inizio e per tutto il percorso", ha spiegato Steinberg. Il fatto che Riordan, poi, abbia scelto proprio il ruolo di un insegnante non è sicuramente una circostanza casuale. Per oltre dieci anni, infatti, ha insegnato letteratura inglese prima di diventare uno scrittore a tempo pieno. "Aveva un talento naturale. Quando si siede in quella stanza con il preside e il signor Brunner, sembra davvero che ci siano tre insegnanti che ti guardano", ha sottolineato il regista James Bobin.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ha debuttato con i primi due episodi (di 8) su Disney+ lo scorso 20 dicembre. I nuovi episodi escono a cadenza settimanale ogni mercoledì fino al 31 gennaio.