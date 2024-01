Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 2 ci sarà? Tutto quello che sappiamo su una seconda stagione

News Serie TV

Uno dei migliori debutti su Disney+ a livello globale, la serie basata sui romanzi di Rick Riordan continuerà con una seconda stagione?

La prima stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo è alle ultime battute su Disney+, visto che il 31 gennaio uscirà in streaming l'ottavo e ultimo episodio. La serie, basata sulla fortunata saga letteraria per ragazzi di Rick Riordan, è stata accolta molto bene e può vantare già un fandom affiatato e fedele che si chiede se tornerà con una seconda stagione. Visti gli ottimi risultati, il rinnovo potrebbe arrivare da un momento all'altro. Intanto abbiamo raccolto le dichiarazioni e tutto quello che si sa su una probabile seconda stagione.

Il successo di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo segue Percy Jackson (Walker Scobell), un moderno semidio dodicenne che trasforma le sue difficoltà d'apprendimento e i problemi scolastici in veri e propri poteri soprannaturali quando gli viene affidata la missione di ritrovare la Folgore, rubata a Zeus. Così, insieme ai suoi amici Grover e Annabeth (Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries), Percy parte per un viaggio attraverso l'America per ritrovarla e ristabilire l'ordine sull'Olimpo.

Il debutto della serie su Disney+ è stato da record: la serie ha accumulando con i suoi primi due episodi 13,3 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo su Disney+ e Hulu nei suoi primi sei giorni di disponibilità. Si tratta del miglior debutto di tutti i tempi per una produzione Disney Branded Television. Un successo testimoniato anche dalla classifica Nielsen con i contenuti più visti in streaming nella settimana dal 18 al 24 dicembre scorsi, dove la serie si è piazzata al quarto posto con con 572 milioni di minuti visualizzati. Secondo un report citato da ScreenRant, inoltre, il 25% degli spettatori della serie ha meno di 17 anni; significa che un quarto degli spettatori non era ancora nato quando il primo libro di Riordan è stato pubblicato nel 2005. La popolarità della serie, insomma, va oltre quella dei libri appassionando un pubblico variegato.

Ci sarà una seconda stagione? Cosa sappiamo

Prima del debutto, TVLine aveva chiesto al co-creatore e showrunner della serie Jon Steinberg se la serie avesse già ottenuto l'okay per una seconda stagione. All'epoca, quest'ultimo aveva dichiarato: "Penso che tutti siano davvero concentrati nell'assicurarsi che le persone abbiano la reazione allo show che speriamo abbiano. Ci sono alcune persone che passano la giornata a pensare a come sarebbe la prossima stagione, quindi spero che il lavoro diventi un po' più ufficiale prima o poi".

Più recentemente l'interprete di Poseidone Toby Stephens, parlando sempre con TVLine, ha dichiarato di non aver sentito nulla su una potenziale stagione 2. Ha aggiunto, però, che sarebbe disposto a tornare nei panni del dio del mare in nuovi episodi. "Sono entrato nel progetto sapendo che il mio sarebbe stato un personaggio ricorrente. Quando ho letto i copioni ho pensato 'beh, è davvero bello'. È qualcosa che sarà divertente da fare, ed è ovviamente un enorme privilegio far parte di un franchise così amato che significa così tanto per così tante persone", sono le parole dell'attore.