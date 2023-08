Percy Jackson and the Olympians: Un nuovo trailer ne annuncia finalmente la data d'uscita

News Serie TV

La serie basata sui romanzi di Rick Riordan ci terrà compagnia durante le feste di Natale: ecco quando arriva su Disney+.

Ne sentiamo parlare da tre anni e finalmente, dopo l'uscita di teaser, poster e piccole anticipazioni, sappiamo quando uscirà. Con un nuovo teaser trailer, Disney+ ha svelato la data d'uscita di Percy Jackson and the Olympians, la serie che porterà sul piccolo schermo le avventure dell'omonimo semidio adolescente nato dalla penna di Rick Riordan. L'appuntamento con i primi due episodi (poi ogni settimana con due nuovi episodi) è a partire dal prossimo 20 dicembre in streaming su Disney+.

La trama e il cast di Percy Jackson and the Olympians

Percy Jackson and the Olympians segue Percy Jackson (Walker Scobell, visto in The Adam Project), un moderno semidio dodicenne che deve gestire i suoi poteri soprannaturali quando Zeus lo accusa di avergli rubato la Folgore. Così, insieme ai suoi amici Grover e Annabeth (Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries), Percy parte per un viaggio attraverso l'America per ritrovarla e ristabilire l'ordine sull'Olimpo. Il trailer ci dà un assaggio di ciò che vedremo presentandoci anche il famoso wrestler Adam Copeland (alias Edge) nei panni del dio della guerra Ares.

La sceneggiatura del primo episodio porta le firme dello stesso Riordan e di Jon Steinberg, mentre della regia si è occupato James Bobin, per Disney+ già dietro la macchina da presa per La misteriosa Accademia dei Giovani Geni. In generale, questo nuovo adattamento è stato fin da subito presentato come molto rispettoso del materiale originale (a differenza della trilogia dei film con Logan Lerman, molto criticata dai fan dei libri e mal digerita anche dall'autore degli stessi).

Il resto del cast e i personaggi

La lista degli attori e dei relativi personaggi che vedremo nella serie è veramente lunga e, oltre ai tre giorni protagonisti, include Virginia Kull (NOS4A2) nei panni della madre altruista di Percy, Sally Jackson; Glynn Turman (Fargo) del centauro Chirone; Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine) del consigliere del Campo Sig. D, alias Dioniso; Megan Mullally (Will & Grace) della Sig.ra Dodds, la severa insegnante di matematica di Percy che serve il dio Ade (Jay Duplass, Transparent) come una delle tre Furie; Timm Sharp (Stoffa da campioni: Cambio di gioco) di Gabe Ugliano, il marito di Sally e patrigno di Percy; Dior Goodjohn della figlia di Ares, Clarissa; Charlie Bushnell (Elena, diventerò presidente) del figlio di Ermes (Lin-Manuel Miranda, His Dark Materials​), Luke; Toby Stephens (Black Sails) del dio del mare Poseidone; Timothy Omundson (Psych) di Efesto, dio dei fabbri e del fuoco; e il compianto Lance Reddick (Fringe) del signore dell'Olimpo, Zeus.

