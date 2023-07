Percy Jackson and the Olympians: Il primo poster della serie in arrivo su Disney+

News Serie TV

L'adattamento tv della saga per ragazzi creata da Rick Riordan arriva in streaming nel 2024.

Dopo tre film che avevano lasciato amareggiati i fan di Rick Riordan, c'è molta curiosità sulla serie Percy Jackson and the Olympians che riadatterà sotto forma di serie tv i romanzi dell'omonima saga per ragazzi dello scrittore statunitense. L'adattamento dovrebbe arrivare in streaming su Disney+ nei primi mesi del 2024 ma intanto il servizio di video in streaming scalda i motori svelando un suggestivo teaser poster che vedete qui sotto.

Heroes are made in #PercyJackson and the Olympians.



The Original series is coming to #DisneyPlus.

La trama e il cast di Percy Jackson and the Olympians

Percy Jackson and the Olympians, descritta come una serie che sarà molto fedele al materiale originale dei libri, segue Percy Jackson, un moderno semidio dodicenne che deve gestire i suoi poteri soprannaturali quando Zeus lo accusa di avergli rubato la Folgore. Così, insieme ai suoi amici Grover e Annabeth (Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries), Percy parte per un viaggio attraverso l'America per ritrovarla e ristabilire l'ordine sull'Olimpo.

Le riprese della prima stagione della serie, basata su Il Ladro di fulmini, si sono concluse lo scorso febbraio e attualmente si lavora alla post-produzione. Il cast comprende anche Toby Stephens (Black Sails) nel ruolo del dio del mare Poseidone, il compianto Lance Reddick (scomparso lo scorso marzo) nei panni del signore dell'Olimpo, Zeus; e ancora Virginia Kull nei panni della madre di Percy, Sally Jackson; Glynn Turman nei panni del centauro Chirone che addestra gli eroi; Megan Mullally nei panni dell'insegnante di matematica di Percy, la signora Dodds, alias la Furia Aletto che è stata inviata da Ade; Jason Mantzoukas come consigliere del campo, Mr. D alias il dio greco Dioniso; Timm Sharp nel ruolo del patrigno di Percy, Gabe Ugliano; Charlie Bushnell nei panni del figlio di Ermes, Luke e Dior Goodjohn nei panni della figlia di Ares, Clarissa. Inoltre sappiamo anche che Lin-Manuel Miranda interpreterà il dio messaggero Hermes, Adam Copeland (alias Edge) reciterà nei panni di Ares e l'ex star di The Flash Jessica Parker Kennedy avrà un ruolo da guest star nei panni di Medusa. Jay Duplass (visto in Industry e Transparent) e Timothy Omundson (Psych) saranno rispettivamente Ade, il dio degli Inferi, e Efesto, il dio dei fabbri e del fuoco.

I dettagli del poster

Il teaser poster svela qualche dettaglio in più sulla trama e sulle location della serie. Nella foto si vede una bandiera che riporta il logo del campo d'addestramento Campo Mezzosangue e un elmetto con una piuma di colore blu, a sottolineare il lignaggio divino del protagonista Percy Jackson, figlio di Poseidone.