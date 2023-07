Percy Jackson and the Olympians: I protagonisti della Serie TV nei primi character poster

News Serie TV

La serie fantasy basata sui romanzi di Rick Riordan debutterà su Disney+ nel 2024.

Disponibile in streaming su Disney+ a un certo punto nel 2024, Percy Jackson and the Olympians, nuovo adattamento - questa volta per la tv - dell'omonima saga fantasy dello scrittore Rick Riordan, mostra i suoi protagonisti in tre nuovi poster, diffusi in occasione del Comic-Con di San Diego. Le immagini promozionali ritraggono Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri rispettivamente nei panni di Percy Jackson e dei suoi amici Annabeth Chase e Grover Underwood.

Percy Jackson and the Olympians: La trama della serie tv e il resto del cast

Presentata come una serie molto fedele al materiale originale, Percy Jackson and the Olympians racconta la storia fantastica di Percy Jackson, un moderno semidio dodicenne che deve gestire i suoi poteri soprannaturali quando il dio del cielo Zeus lo accusa di avergli rubato la Folgore. Così, insieme ai suoi amici Annabeth e Grover, Percy parte per un viaggio attraverso l'America per ritrovarla e ristabilire l'ordine sull'Olimpo.

La sceneggiatura del primo episodio porta le firme dello stesso Riordan e di Jon Steinberg, mentre della regia si è occupato James Bobin, per Disney+ già dietro la macchina da presa per La misteriosa Accademia dei Giovani Geni. Il resto del cast include Virginia Kull (NOS4A2) nei panni della madre altruista di Percy, Sally Jackson; Glynn Turman (Fargo) del centauro Chirone; Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine) del consigliere del Campo Sig. D, alias Dioniso; Megan Mullally (Will & Grace) della Sig.ra Dodds, la severa insegnante di matematica di Percy che serve il dio Ade (Jay Duplass, Transparent) come una delle tre Furie; Timm Sharp (Stoffa da campioni: Cambio di gioco) di Gabe Ugliano, il marito di Sally e patrigno di Percy; Dior Goodjohn della figlia di Ares (Adam Copeland, Vikings), Clarissa; Charlie Bushnell (Elena, diventerò presidente) del figlio di Ermes (Lin-Manuel Miranda, His Dark Materials​), Luke; Toby Stephens (Black Sails) del dio del mare Poseidone; Timothy Omundson (Psych) di Efesto, dio dei fabbri e del fuoco; e il compianto Lance Reddick (Fringe) del signore dell'Olimpo, Zeus.