Percy Jackson 2, Wonder Man e gli altri arrivi su Disney+: Una clip con le anteprime delle novità che vedremo

News Serie TV

Disney+ ha svelato un'anteprima della sua line-up del 2025, ricca di serie originali e attesi ritorni: ecco le serie tv che vedremo entro la fine dell'anno.

Disney+ ha diffuso una clip promozionale della durata di 60 secondi che anticipa alcune delle novità più attese in arrivo sulla piattaforma entro la fine del 2025. La breve ma ricca anteprima offre un assaggio delle serie originali e dei grandi ritorni previsti nei prossimi mesi, tra cui spiccano la seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo e la nuova serie Marvel Wonder Man. Guardatela qui sotto.

Disney+: Le serie tv che vedremo nei prossimi mesi

Nella clip vediamo alcune scene inedite che mostrano il ritorno del giovane semidio Percy Jackson, pronto a nuove avventure mitologiche che vedremo su Disney+ a dicembre 2025. La seconda stagione promette di approfondire la storia basandosi sul romanzo Il mare dei mostri e ampliando la narrazione di Rick Riordan. Altra novità molto attesa è Wonder Man, la nuova serie firmata Marvel Television, anch'essa prevista per dicembre. Protagonista è Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Simon Williams, alias Wonder Man, accompagnato da un cast che include Demetrius Grosse nei panni del fratello Eric e Ben Kingsley, che torna nel ruolo dell'attore Trevor Slattery, già visto nell'MCU. La serie promette di mescolare azione, satira e una riflessione sul mondo dello spettacolo.

Ma non finisce qui: nella line-up del 2025 vedremo anche il ritorno della serie britannica A Thousand Blows con la sua seconda stagione, un'avventura ambientata nel mondo della boxe ottocentesca. Gli appassionati di crime potranno invece rituffarsi nei misteri della quinta stagione di Only Murders in the Building, con nuovi omicidi e colpi di scena nel condominio più famoso di New York (ma una data d'uscita e neppure una generica finestra sono state annunciate).

Tra le serie che arricchiranno la programmazione nei prossimi mesi, spicca Alien: Pianeta Terra, la nuova produzione FX ispirata all’iconico franchise horror-fantascientifico, che debutterà il 13 agosto e promette di riportare in scena l'atmosfera claustrofobica e inquietante che ha reso celebre la saga. C'è poi anche il ritorno di ZOMBIES 4: L'Alba dei Vampiri, quarto capitolo della fortunata saga teen, disponibile già dall’11 luglio.

Gli arrivi più attesi dell'autunno su Disney+

Tra le novità più attese dell'autunno, il legal drama All's Fair si presenta con un cast d'eccezione composto da Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Sarah Paulson e Glenn Close. La serie racconta la storia di un gruppo di brillanti e determinate avvocate divorziste che decidono di lasciare uno studio legale dominato da uomini per fondare una propria realtà indipendente, affrontando casi ad alto tasso emotivo e dinamiche complesse anche all’interno del team. Sempre in autunno arriverà anche la comedy Chad Powers con Glen Powell, una serie che unisce sport e comicità.

Curiosamente, nella clip e nel comunicato italiano non si fa alcun riferimento a The Twisted Tale of Amanda Knox, la miniserie che racconterà il controverso caso giudiziario dell'omicidio di Meredith Kercher a Perugia nel 2007. La serie, il cui debutto è previsto per il 20 agosto su Hulu negli Stati Uniti, dovrebbe arrivare su Disney+ anche in Italia. Tuttavia, l'assenza di ogni menzione ufficiale lascia ipotizzare un'uscita posticipata nel nostro Paese, forse data la delicatezza del caso e la sua forte risonanza mediatica a livello nazionale, o forse per riservare al titolo una collocazione più prestigiosa. Staremo a vedere.