Paul Wesley prepara una comedy incentrata sui vampiri per FOX

News Serie TV

L'ex star di The Vampire Diaries sta collaborando con lo sceneggiatore Victor Fresco e la regista Liz Friedlander per il nuovo progetto: ecco i primissimi dettagli.

Paul Wesley sarà rimasto affezionato al suo Stefan Salvatore, visto che i vampiri continuano ad affascinarlo. L'attore, noto per il suo ruolo da vampiro in The Vampire Diaries, è coinvolto come produttore esecutivo in un nuovo progetto televisivo che racconta proprio la storia di un vampiro aspirante attore. La potenziale serie, ancora senza titolo, è in sviluppo presso la rete FOX che è riuscita a spuntarla tra altri competitor, e vanta un team creativo molto promettente.

Una nuova serie per Paul Wesley: La trama

La trama della potenziale serie tv segue un vampiro di 25 anni, determinato a diventare attore, che si trova però a dover gestire l'azienda di famiglia, controllata dai suoi genitori vampiri, crudeli e soffocanti. Il protagonista si trova quindi a lottare tra la gestione dell'impresa familiare e il raggiungimento dei suoi obiettivi nel mondo dello spettacolo. Non sappiamo, al momento, se Paul Wesley sia coinvolto anche come attore nel progetto, oltre che come produttore esecutivo, e - in tal caso - se tornerà quindi a indossare i panni di un vampiro.

Il team creativo: una squadra di successo

Il progetto è scritto da Victor Fresco, co-creatore di Unstable, e sarà diretto da Liz Friedlander, nota per il suo lavoro in The Rookie. I due, insieme a Wesley, sono anche produttori esecutivi, con Aaron Kaplan di Kapital Entertainment e Tracy Katsky di KatCo a supporto. Il team dietro la serie può vantare una lunga esperienza nel genere della dark comedy e diverse collaborazioni precedenti. Fresco ha creato la comedy horror Santa Clarita Diet per Netflix, durante la quale ha collaborato con Kaplan e Katsky come produttori esecutivi. Anche Friedlander e Wesley hanno lavorato insieme in passato: lei ha diretto diversi episodi di The Vampire Diaries, mentre Wesley è stato protagonista e Friedlander regista e produttrice esecutiva nella serie thriller Tell Me A Story. Recentemente, Friedlander ha diretto episodi della horror comedy Shining Vale per Starz, prodotta da Kapital.

L'idea alla base di questa commedia sui vampiri è nata dalla collaborazione tra Friedlander, Wesley e Kaplan, che hanno condiviso il concept con Fresco. Il progetto ha suscitato interesse e ha ricevuto più offerte prima di essere acquisito da Fox. Vedremo se lo sviluppo porterà poi a un ordine ufficiale. Di certo la squadra promette bene e noi siamo molto curiosi di saperne di più.