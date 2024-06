Paul Giamatti sarà il cattivo in Star Trek: Starfleet Academy

News Serie TV

Nella nuova serie di Paramount+ la star di Billions raggiunge Holly Hunter.

Reduce dalla lunga esperienza di Billions, terminata lo scorso autunno dopo sette stagioni, Paul Giamatti ha scelto nuovamente la tv per il suo prossimo progetto. Il candidato a due Oscar reciterà in Star Trek: Starfleet Academy, novità del servizio streaming Paramount+, il cui cast sempre più stellare include già Holly Hunter.

La trama di Star Trek: Starfleet Academy e il ruolo di Paul Giamatti

Settima serie del franchise Star Trek Universe, lanciato da Paramount+ nel 2007 con la recentemente conclusa Star Trek: Discovery, Starfleet Academy introdurrà il pubblico a un gruppo di giovani cadetti che si unisce per perseguire un sogno comune di speranza e ottimismo. Sotto lo sguardo attendo ed esigente dei loro istruttori, questi individui scoprono cosa serve per diventare ufficiali della Flotta Stellare mentre affrontano amicizie nascenti, rivalità esplosive, primi amori e un nuovo nemico che minaccia sia l'Accademia che la Federazione stessa.

Giamatti, unitosi al cast come guest star ricorrente, interpreterà il principale antagonista della prima stagione, un personaggio al momento senza nome con un passato inquietante che lo lega a uno dei giovani cadetti. Come sappiamo dalle notizie precedenti, Hunter è stata ingaggiata invece per il ruolo del capitano e rettore dell'Accademia della Flotta Stellare.

"A volte sei abbastanza fortunato da scoprire che uno dei più grandi attori viventi è anche un grande fan di Star Trek, e incontrare Paul è stato uno di quei momenti miracolosi per noi", hanno dichiarato gli showrunner Alex Kurtzman e Noga Landau in un comunicato. "L'assoluta gioia con cui si è tuffato in Starfleet Academy è superata solo dalla gratitudine che proviamo per il fatto che si sia unito al nostro straordinario cast".