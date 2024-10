Patrick J. Adams pronto ad apparire in Suits: L.A., per vedere come sta andando tra Mike e Rachel

News Serie TV

La nuova serie, ordinata da NBC lo scorso luglio, segue un diverso gruppo di personaggi a Los Angeles.

Patrick J. Adams potrebbe essere una delle prime star di Suits ad apparire nello spin-off Suits: L.A. in arrivo prossimamente sull'americana NBC. L'attore, diventato una celebrità internazionale grazie al ruolo di Mike Ross nel seguitissimo legal drama di USA Network terminato nel 2019, ha detto a chiare lettere che non gli dispiacerebbe tornare in quegli eleganti panni, per un motivo in particolare: vedere come sta andando (o se sta andando) tra Mike e Rachel, il personaggio interpretato dall'ora Duchessa di Sussex Meghan Markle.

Patrick J. Adams apparirà in Suits: L.A.?

Durante un'intervista per il suo prossimo ruolo nella serie antologica della FOX Accused, Adams non ha potuto evitare le domande su Suits: L.A. Quando TVLine gli ha chiesto se avesse parlato con il suo ex capo, Aaron Korsh, a proposito dello spin-off, se gli piacerebbe fare un'apparizione nei panni di Mike Ross, l'attore ha risposto: "Ho offerto i miei servizi in qualsiasi momento. Amo Aaron Korsh e amo quel mondo; mi ha cambiato tutta la vita".

Adams ha raccontato di essersi congratulato con l'ideatore di Suits per il risultato raggiunto - l'ordine di Suits: L.A. a NBC, arrivato sulla scia dell'enorme successo delle repliche di Suits sulle piattaforme streaming -, e di essere in contatto con lui da allora. "So che si è divertito moltissimo durante la produzione dell'episodio pilota. Ha detto che è stato come indossare di nuovo quei vecchi vestiti preferiti, ma con persone nuove di zecca che non sono state ancora in trincea con te".

Chiaramente, se le cose dovessero andare nel modo migliore, ciò accadrebbe soprattutto per avere un aggiornamento sul matrimonio di Mike con Rachel. E, dal canto suo, Adams è convinto che i due stiano ancora insieme. "Certo che lo sono! O almeno lo spero...", ha detto. "Quella sarà la cosa interessante, se riusciremo in qualche modo a far tornare Mike nel gruppo. Immagino che scopriremo come sta andando o se sta andando".

La trama e il cast di Suits: L.A.

Suits: L.A. sposta l'azione da New York a Los Angeles per concentrarsi su un nuovo personaggio, Ted Black, interpretato dalla star di Arrow Stephen Ammell. Un ex procuratore federale di New York, Ted è una carismatica forza della natura che mette i propri bisogni al di sopra degli altri e che si è reinventato rappresentando i clienti più potenti di Los Angeles. Quindici anni fa, lui ha unito le forze con il suo vecchio amico d'infanzia, Stuart Lane (Josh McDermitt, The Walking Dead), per fondare uno studio legale specializzato in diritto penale e diritto dell'intrattenimento. Negli anni ha rappresentato clienti importanti, ma ora il suo studio sta attraversando un momento di crisi e, per sopravvivere, deve abbracciare un ruolo che ha ricoperto con disprezzo per tutta la sua carriera.

Mentre gli eventi che anni fa hanno portato Ted a lasciarsi alle spalle ogni cosa e tutti coloro che amava si svelano lentamente, al Black Lane Law lui è circondato da uno straordinario gruppo di personaggi che mettono alla prova la loro lealtà sia verso il capo che verso i colleghi mentre non possono fare a meno di mescolare le loro vite private e professionali. Questo gruppo include per ora Rick Dodsen (Bryan Greenberg, One Tree Hill), un avvocato specializzato in diritto dell'intrattenimento e il protetto di Ted. In lizza per una promozione, Rick è determinato a stare un passo avanti rispetto alla sua rivale, Erica Rollins (Lex Scott Davis, Training Day). Quest'ultima è un astro nascente e una giovane donna esperta e volitiva dello studio, abbastanza scaltra da mettere alla prova la lealtà dei suoi associati solo per ammirare quelli di loro che non ne hanno.