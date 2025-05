Patrick Dempsey protagonista della nuova serie Memory of a Killer

News Serie TV

L'ex star di Grey's Anatomy Patrick Dempsey interpreterà un sicario affetto da Alzheimer nella serie Memory of a Killer ordinata da Fox: la trama e i primi dettagli.

Patrick Dempsey torna su una rete generalista americana, precisamente Fox, dopo la sua lunga esperienza in Grey's Anatomy conclusas ormai ben 10 anni fa. L'attore sarà protagonista di Memory of a Killer, nuova serie annunciata da Fox tra le sue novità per la prossima stagione televisiva.

Memory of a Killer: La trama della nuova serie con Patrick Dempsey

Ispirata al film belga del 2003 De Zaak Alzheimer (La Mémoire Du Tueur), la nuova serie segue Dempsey nei panni di Angelo Ledda, "un sicario che conduce una pericolosa doppia vita, nascondendo un segreto personale ancora più letale", secondo Fox. Il segreto in questione è che ha sviluppato una forma di Alzheimer precoce. Ciò comporta una serie di complicazioni per Angelo, soprattutto mentre si destreggia tra le sue due personalità di "terribile sicario di New York e sonnolento venditore di fotocopiatrici e padre di famiglia a Cooperstown".

La lunga sinossi della serie diffusa da Fox prosegue:

"L'Alzheimer è un nemico che non può sconfiggere, e sa fin troppo bene come andrà a finire, visto che suo fratello maggiore è già morto a causa della malattia. Angelo è eccezionalmente intraprendente e talentuoso, il migliore tra i migliori. Ma sta per essere messo a dura prova come mai prima d'ora, e ora ogni minuto conta. La situazione diventa ancora più difficile quando scopre che la recente morte di sua moglie potrebbe non essere stata un incidente. Quindi, quando qualcuno insegue sua figlia, che è incinta, è chiaro che il muro tra le sue vite è stato infranto. Angelo deve fermare chiunque stia cercando la sua famiglia cercando indizi nei suoi precedenti successi, e la lista è molto lunga. Ora Angelo deve dare la caccia al suo nemico mortale, continuando a compiere omicidi senza rivelare la diagnosi e tornando a casa in tempo per preparare la cena per sua figlia"

Memory of a Killer è stata sviluppata da Ed Whitmore e Tracey Malone, che ne sono i produttori esecutivi insieme a Cathy Schulman, Arthur Sarkissian, Martin Campbell e Peter Bouckaert. La serie è descritta anche come "una storia di redenzione su un uomo che sta perdendo la memoria ma sta acquisendo una coscienza. Perché Angelo sa che deve impedire che la storia si ripeta e salvare la sua famiglia, prima di dimenticare il passato". Per il momento non abbiamo altre notizie sul resto del cast che affiancherà Patrick Dempsey.