Paso Adelante torna su Netflix il 1° agosto

La serie spagnola di successo torna con i suoi indimenticabili protagonisti, da Mónica Cruz a Miguel Ángel Muñoz.

Prima che le serie tv spagnole diventassero un fenomeno mondiale, come dimostrano i casi di Elite e La casa di carta, c'era Paso Adelante. Il teen drama del 2002, un grande successo di pubblico ricordato con affetto anche in Italia, sta per tornare in tv! Che potrebbe sembrare una notizia di poco conto, considerando che più volte le repliche hanno fatto capolino sul piccolo schermo nel corso degli anni, se non fosse che stavolta lo farà su una piattaforma streaming. Netflix ha annunciato infatti che la serie con dei giovanissimi Mónica Cruz, Silvia Marty, Pablo Puyol e Miguel Ángel Muñoz sarà disponibile dal 1° agosto.

Paso Adelante: Cosa racconta la serie tv spagnola

Per chi non lo ricorda (molto difficile) o era ancora troppo giovane (recuperarla è un dovere), Paso Adelante è ambientata nella più famosa e importante scuola di ballo e recitazione di Madrid diretta da Carmen Arranz (Lola Herrera). Qui un gruppo di studenti diversi - la ragazza timida, il ragazzo di umili origini, quello proveniente da una famiglia agiata, quella vivace che nasconde una situazione familiare difficile - inseguono il sogno di diventare le prossime star del palcoscenico mentre studiano, ballano, cantano e si innamorano.

Prima dello streaming, Paso Adelante era la serie spagnola più internazionale, trasmessa in ben 54 nazioni. Nel dicembre del 2021, nel pieno dell'era dei reboot e remake, Atresplayer ne aveva annunciato un revival dal titolo UPA Next (acronimo di Un Paso Adelante Next), serie partita lo scorso dicembre e ambientata 15 anni dopo il finale dell'originale. In questo caso la storia segue Roberto (Muñoz) tornare dagli Stati Uniti con l'idea di mettere in piedi un grande musical. Insieme con Silvia (Cruz) e Lola (Beatriz Luengo) si presenta alla Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz di Madrid per i casting, imbattendosi in una nuova generazione di ballerini, cantanti e compositori ansiosi di dimostrare il proprio talento.