Paramount+, le Serie TV in streaming a gennaio 2024

News Serie TV

Sul servizio streaming arrivano la serie prequel di Sexy Beast e il nuovo spin-off di NCIS ambientato a Sydney.

Paramount+ va sul sicuro per le sue proposte seriali di inizio 2024, proponendo due novità che si rifanno ad altrettanti grandi titoli degli ultimi due decenni. Sexy Beast è il prequel dell'omonimo crime thriller di Jonathan Glazer uscito nel 2000. La serie esplora le origini della complicata relazione tra Gal e Don, che si ritrovano nella seducente follia del mondo criminale londinese durante i vivaci anni '90, mentre la relazione nascente di Gal con DeeDee minaccia tutto il loro mondo. Migliori amici e ladruncoli di provincia, Gal e Don fanno la bella vita nell'East London. DeeDee è invece un'affascinante star del cinema per adulti le cui ambizioni di controllare il proprio destino personale e la sua storia d'amore con Gal la mettono in pericolo. Debutta inoltre NCIS: Sydney, ultimo spin-off del celeberrimo procedurale, il primo ambientato fuori dagli Stati Uniti. Sullo sfondo di una delle città portuali più belle del mondo, seguiamo la brillante squadra di agenti dell'NCIS statunitense e della Polizia Federale Australiana innestati in una task force multinazionale per tenere sotto controllo i crimini navali nel tratto di oceano più conteso del pianeta, l'Indo-Pacifico.

Torna poi il medical drama canadese SkyMed, con gli episodi della seconda stagione. Intrecciando intensi viaggi personali con salvataggi medici sbalorditivi nelle condizioni più remote, la nuova stagione spinge il variegato gruppo di giovani medici e piloti che guidano ambulanze aeree in emergenze intense, mentre continuano a fare affidamento l'uno sull'altro per sopravvivere a 20,000 piedi di altezza. Nuovi incontri, batticuori e sfide sul lavoro attendono questi coraggiosi soccorritori, mentre la squadra si confronta con il vero significato di crescita e scopre se può farlo insieme o separarsi. Nella britannica The Woman in the Wall, la vincitrice del Golden Globe Ruth Wilson interpreta Lorna Brady, una donna dell'immaginaria cittadina irlandese di Kilkinure che una mattina si sveglia e trova un cadavere in casa sua. In modo agghiacciante, Lorna non ha idea di chi sia la donna morta o se lei stessa possa essere responsabile dell'apparente omicidio. Questo perché soffre di attacchi di sonnambulismo estremo da quando, all'età di 15 anni, è stata strappata alla sua vita e rinchiusa nel convento di Kilkinure, una delle controverse Case Magdalene irlandesi.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Paramount+, le Serie TV in streaming a gennaio 2024

Serie TV in prima visione

Sky Med , Stagione 2 (12 gennaio)

, Stagione 2 (12 gennaio) NCIS: Sydney , Stagione 1 (18 gennaio)

, Stagione 1 (18 gennaio) The Woman in the Wall , Stagione 1 (20 gennaio)

, Stagione 1 (20 gennaio) Sexy Beast, Stagione 1 (25 gennaio)

Docuserie e Intrattenimento

The Changemakers , Stagione 1 (1 gennaio)

, Stagione 1 (1 gennaio) De La Calle, Stagione 1 (23 gennaio)

Proseguono