Paradise: Il nuovo trailer italiano della misteriosa serie con Sterling K. Brown in arrivo su Disney+

Il drama, che riunisce l'ex star e l'ideatore di This is Us Dan Fogelman, debutterà in streaming il prossimo 28 gennaio.

Un mistery drama. Un giallo. Un thriller cospirativo. Paradise, la nuova serie con l'ex star di This is Us Sterling K. Brown, sembra incrociare più generi lasciandoci molta curiosità. Per fortuna non dovremo aspettare tanto per saperne di più, visto che debutterà con i primi 3 episodi il prossimo 28 gennaio su Disney+. Il servizio di video in streaming ha diffuso un nuovo trailer in italiano che infittisce il mistero sulla trama della serie. Guardatelo qui sotto.

Nuovo Trailer ITA: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano della Serie - HD

Paradise: La trama e il cast

In Paradise Brown, che in questo progetto ritrova l'ideatore di This is Us Dan Fogelman coinvolto come autore e produttore esecutivo, interpreta il capo della sicurezza di un ex presidente degli Stati Uniti. Secondo la sinossi ufficiale, la serie è ambientata in una tranquilla comunità abitata da alcune delle persone più importanti del mondo. Ma questa serenità va in frantumi quando si verifica uno scioccante omicidio e si apre un’indagine ad alto rischio. E anche se in questi mesi non sono stati condivisi ulteriori dettagli sulla trama, dal trailer apprendiamo che qualcosa di misterioso e oscuro sconvolge la comunità di Paradise e che l'omicidio a cui si fa riferimento è proprio quello presidente degli Stati Uniti interpretato da James Marsden (Westworld).

Con Sterling K. Brown e James Marsden nel cast ci sono anche Julianne Nicholson nel ruolo di una mediatrice che ha un grosso potere politico, Sarah Shahi nei panni di una terapista che ha in cura persone piuttosto importanti, e poi Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin e Percy Daggs IV. Dan Fogelman e Sterling K. Brown sono produttori esecutivi insieme a John Requa, Glenn Ficarra, John Hoberg, Jess Rosenthal e Steve Beers.

