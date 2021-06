Papà, non mettermi in imbarazzo: Netflix cancella la sitcom con Jamie Foxx dopo una sola stagione

News Serie TV

La serie aveva esordito sul servizio di video in streaming ad aprile.

Che a imbarazzare sia stato il numero di spettatori? Così sembrerebbe, a giudicare dalla velocità con la quale Netflix ha cancellato Papà, non mettermi in imbarazzo!, la serie che ha riportato in tv Jamie Foxx con un camaleontico ruolo comico quasi trent'anni dopo In Living Color. Disponibile dallo scorso 14 aprile con il primo ciclo di otto episodi, la sitcom non tornerà per una seconda stagione.

Papà, non mettermi in imbarazzo! si ispirava al rapporto tra Foxx e la figlia Corinne per raccontare la storia di un papà single proprietario di un fortunato brand di cosmetici che deve imparare in fratta a fare il genitore quando la cocciuta figlia adolescente (Kyla-Drew, The Good Doctor), cresciuta dalla madre, va a vivere da lui. Deciso a dare il massimo come genitore, Brian si rende conto presto di avere bisogno dell'aiuto del padre (David Alan Grier, The Carmichael Show) e della sorella (Porscha Coleman, Silicon Valley), mentre Sasha deve abituarsi a vivere in una nuova casa tanto caotica quanto piena di amore.

La cancellazione di Papà, non mettermi in imbarazzo!, che a Netflix segue di pochi giorni quelle di Grand Army e Jupiter's Legacy, non metterà la parola fine sulla collaborazione tra il servizio di video in streaming e Foxx, con il quale sta preparando i film They Cloned Tyrone e Day Shift.