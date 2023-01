Pamela Anderson rivela che Tim Allen le ha mostrato le parti intime sul set di Quell'uragano di papà

News Serie TV

L'attrice di Baywatch lo afferma nel suo libro di memorie in uscita Love, Pamela.

Benché non sia stato ancora pubblicato, Love, Pamela, il libro di memorie di Pamela Anderson, l'attrice e modella entrata nell'immaginario collettivo come sex symbol grazie al ruolo di C.J. Parker nella serie tv Baywatch, sta facendo già parlare molto di sé per una rivelazione piuttosto forte che riguarda l'attore Tim Allen, con il quale Anderson ha condiviso il set della sitcom di successo Quell'uragano di papà nel 1991 e nei due anni successivi.

Le ammissioni di Pamela Anderson e la riposta di Tim Allen

Anderson, che era stata scelta dalla produzione per il ruolo di Lisa, una sorta di valletta del programma "Tool Time" il cui compito era presentare Tim e Al (Allen e Richard Karn) e passare loro qualsiasi strumento richiesto, afferma che, durante il suo primo giorno su set, Allen le ha mostrato il suo pene. "Sono uscita dal mio camerino, Tim era nel corridoio in vestaglia e mi ha mostrato velocemente che sotto era completamente nudo" racconta l'attrice, la quale all'epoca aveva 23 anni, quattordici in meno di Allen. "Ha detto che era giusto così, perché mi aveva visto nuda. 'Ora siamo pari'. Ho riso per il disagio".

Anderson aveva posato per la rivista Playboy, che è presumibilmente ciò a cui Allen alludeva secondo il racconto di lei nel libro. "È stato il primo di molti incontri bizzarri in cui le persone sentivano di conoscermi abbastanza da rendersi stupide", ha aggiunto. La risposta di Allen è stata immediata. In una dichiarazione fornita ai media attraverso il suo rappresentante, l'attore, ora il protagonista della serie natalizia per famiglie di Disney+ Nuovo Santa Clause cercasi, nella quale ha ripreso il ruolo interpretato nella celebre saga cinematografico Santa Clause, nega le affermazioni della Anderson: "No, non è mai successo. Non farei mai una cosa del genere".

In onda su ABC per otto stagioni, Quell'uragano di papà ha divertito il pubblico seguendo la vita familiare del conduttore di un programma di bricolage in onda su una rete di Detroit. Dopo due stagioni nei panni di Lisa, Anderson aveva lasciato la serie per concentrarsi su Baywatch. "'Ecco qua, Tim' era la mia unica battuta in ogni episodio, e quando hanno deciso di espandere la mia parte, è diventata 'Ecco qua, Tim. Buona giornata'", scrive l'attrice nel suo libro di memorie, in uscita negli Stati Uniti a fine mese. "È stato lo show più popolare in Nord America".