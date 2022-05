Pàlpito 2 ci sarà: Netflix rinnova la serie thriller colombiana per una seconda stagione

News Serie TV

Il drama a tinte soap di Leonardo Padrón ha scalato la Top 10 dei contenuti più visti in 68 Paesi nelle ultime settimane.

Pàlpito è ufficialmente l'ennesimo successo in lingua spagnola di Netflix. Dopo soli 10 giorni dall'uscita della prima stagione, il servizio di video in streaming ha già rinnovato la serie colombiana creata da Leonardo Padrón per una seconda stagione. Il drama - un thriller a tinte soap/telenovela - ha infatti raggiunto 68,04 milioni di ore di visione a livello globale nella settimana di uscita e ha scalato la Top 10 in 68 paesi sia nell'America Latina che nel resto del mondo (anche in Italia si trova attualmente al quarto posto nella classifica delle serie tv più viste su Netflix nella settimana dal 18 al 24 aprile).

La trama di Pàlpito

Pàlpito racconta la storia di Simon (Michel Brown), un uomo deciso a vendicarsi dell'organizzazione di traffico d'organi che ha ucciso la moglie. Nella sua disperata ricerca incontrerà e si innamorerà inaspettatamente di Camila (Ana Lucía Domínguez), la donna sopravvissuta grazie al cuore della moglie uccisa. La prima stagione si conclude con Simon e Camila che scoprono, con gran sorpresa, la verità: un grande cliffhanger che ha portato subito migliaia di spettatori a chiedere a gran voce una seconda stagione.

Leonardo Padrón firma un accordo con Netflix

“Non appena hanno finito la serie, i fan hanno chiesto una seconda stagione. Non avrei potuto sognare una risposta migliore. Sono così entusiasta di creare un'altra stagione per gli spettatori in virtù di un nuovo accordo con Netflix", ha dichiarato a Deadline il creatore Leonardo Padrón (pluripremiato autore di programmi tv in lingua spagnola molto popolari, oltre che scrittore di romanzi, saggi e poesie tradotte in decine di lingue). L'autore, infatti, sulla scia del successo di Pàlpito (il titolo internazionale della serie è The Marked Heart), ha firmato un accordo di partnership pluriennale con il servizio di video in streaming che gli permetterà sia di lavorare alla seconda stagione dello show che di pianificare nuovi progetti. I nuovi episodi di questa serie, tuttavia, sono la sua priorità.

"Mi sento privilegiato e onorato dalla responsabilità che Netflix mi ha dato, di continuare a raccontare storie che affascinano il pubblico", ha aggiunto lo sceneggiatore venezuelano. “Pálpito dimostra ancora una volta che i contenuti realizzati in America Latina possono raggiungere tutte le parti del mondo. Sono progetti con il loro timbro unico, ma allo stesso tempo universale, e ospitano una vasta gamma di talenti locali davanti e dietro la telecamera. Sono storie che ci mostrano il mondo nel modo più profondo”.

Le anticipazioni della seconda stagione

A proposito dei piani a proposito della seconda stagione, il creatore ha deto: “La stagione 2 è stata appena annunciata, quindi non so ancora che direzione prenderà la storia. Mi sto prendendo un po' di tempo per abituarmi a tutte queste belle notizie prima di riunirmi con questi personaggi nella stanza degli scrittori per pianificare le loro nuove avventure. Adoro il modo in cui hanno sedotto gli spettatori e li hanno spinti a chiedere di più. Questo è esattamente ciò che possono aspettarsi dalla prossima stagione. Mi impegnerò affinché accada".