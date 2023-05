Painkiller: Netflix annuncia la data di uscita della miniserie con Uzo Aduba e Matthew Broderick

News Serie TV

Il drama di 6 episodi racconta la crisi da oppioidi causata negli Stati Uniti dall'OxyContin.

Netflix per ora non teme lo sciopero degli sceneggiatori americani e annuncia la data di uscita di un'altra novità dei prossimi mesi: Painkiller, miniserie sulla crisi da oppioidi che in modo sempre più grave sta colpendo gli Stati Uniti d'America, il cui cast include la vincitrice di tre Emmy Uzo Aduba (Orange Is the New Black), Matthew Broderick (Una pazza giornata di vacanza) e Taylor Kitsch (Friday Night Lights). L'appuntamento è per il 10 agosto e, nel frattempo, è possibile gustarsi le prime foto ufficiali.

Painkiller: La trama della miniserie di Netflix

Basata sul libro omonimo di Barry Meier e sull'articolo The Family That Built the Empire of Pain scritto da Patrick Radden Keefe e pubblicato dal The New Yorker, Painkiller racconta le origini di una crisi che in America è una delle principali cause di morte, concentrandosi sulla storia dei responsabili, delle vittime e dei cercatori di verità le cui vite sono state alterate per sempre dall'invenzione dell'OxyContin. La miniserie di 6 episodi funge da esame del crimine, della responsabilità e dei sistemi che hanno ripetutamente fallito con centinaia di migliaia di americani.

Aduba interpreterà Edie, un'investigatrice impegnata sul caso contro Purdue Pharma, la società farmaceutica statunitense produttrice del farmaco oppioide. Broderick sarà Richard Sackler, rampollo della miliardaria famiglia che controlla la stessa società, della quale è dirigente senior. Glen Kryger, il personaggio affidato a Kitsch, è invece un laborioso padre di famiglia e imprenditore la cui vita è sconvolta dopo un infortunio. Il resto del cast include Dina Shihabi (Tom Clancy's Jack Ryan), West Duchovny (Saint X), John Rothman (One Mississippi) e Tyler Ritter (Homecoming).

A Netflix, l'annuncio di Painkiller segue quelli delle date di uscita degli episodi finali di Manifest (2 giugno) e Non ho mai... (8 giugno), Questo mondo non mi renderà cattivo (9 giugno), della terza stagione di The Witcher (29 giugno e 27 luglio), della seconda stagione di Heartstopper (3 agosto), della quarta parte di The Upshaws (17 agosto), della terza parte di Lupin (5 ottobre) e di Tutta la luce che non vediamo (2 novembre).