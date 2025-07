Pachinko: Il rinnovo per una terza stagione sembra sempre più improbabile

News Serie TV

Pachinko - La moglie coreana avrà una terza stagione? Le voci sul futuro della serie tv tratta dal romanzo di Min Jin Lee non sono incoraggianti.

A più di nove mesi dall'uscita del finale della seconda stagione, è lecito chiedersi cosa ne sarà di Pachinko - La moglie coreana, la serie di Apple TV+ basata sul meraviglioso romanzo omonimo di Min Jin Lee. Il servizio streaming non ha deciso ancora se produrre un terzo ciclo di episodi. E chi sperava in una botta d'incoraggiamento dalle nomination agli Emmy annunciate all'inizio di questa settimana, è rimasto deluso: l'ambizioso adattamento è stato candidato solo a un paio di premi tecnici, tra cui per la fotografia. Ogni speranza è ormai vana?

Pachinko - La moglie coreana avrà una terza stagione?

Raggiunto da Deadline per un commento all'ottimo risultato di Apple TV+ agli Emmy 2025 (81 nomination, il suo miglior risultato di sempre), il responsabile dello sviluppo Matt Cherniss ha detto che è "fantastico vedere Pachinko essere onorata". E dopo aver ribadito che Apple TV+ è "estremamente orgogliosa" di ciò che la serie ha realizzato con le sue prime due stagioni e averla elogiata per aver "dato così tanta speranza e aspirazione", Cherniss ha affermato: "Non credo che abbiamo nulla da annunciare su future stagioni, al momento".

Secondo il sito, la situazione è complessa. Pare che ci sia stata un'apertura verso un'altra piattaforma streaming per la potenziale acquisizione di Pachinko con conseguente produzione di una terza stagione, ma l'affare sarebbe saltato. Ciò lascia temere che Apple TV+ non sia interessata a proporre altri episodi, a maggior ragione se si considera quanto sia solito rinnovare i propri show senza troppi temporeggiamenti, come del resto era successo con la seconda stagione della stessa Pachinko, ordinata lo stesso giorno in cui era uscito il finale del ciclo inaugurale.

A prescindere da ciò che i piani alti abbiano intenzione di fare o non fare, Soo Hugh, ideatore e sceneggiatore della serie, ha un piano per concludere la storia di Sunja, Solomon e degli altri personaggi. "Quando ho proposto la serie a Apple e agli acquirenti cinque o sei anni fa, ho proposto una trama completa [in tre stagioni]", aveva detto a TVLine lo scorso ottobre. "Ma siamo in attesa di notizie sulla terza stagione. Non dipende da noi".