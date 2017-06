Ozark: Una clip in anteprima della nuova serie tv di Netflix

In attesa del 21 luglio, giorno in cui saranno disponibili i 10 episodi della prima stagione, Netflix ha diffuso una clip di Ozark, sua nuova produzione originale con protagonisti i vincitori del Golden Globe Jason Bateman e Laura Linney.

La storia racconta dei coniugi Byrde e dei loro figli adolescenti; una famiglia ordinaria che conduce una vita assolutamente normale... o almeno ci prova in tutti i modi. L'unica eccezione è il lavoro un po' particolare del capofamiglia Marty (Bateman), consulente finanziario di Chicago che come seconda attività ricicla denaro sporco per uno dei più grandi cartelli di droga messicani. Quando le cose vanno terribilmente storte, Marty è costretto a trasferirsi con la sua famiglia dai grattacieli di Chicago alla piccola e semplice cittadina di Ozarks, nel Missouri.

La clip mostra un agitato Marty mentre illustra a una scioccata Wendy (Linney), sua moglie, il piano di fuga. "L'unica cosa da evitare è il panico, okay?", le dice. Ovviamente, possiamo aspettarci che le cose non adranno esattamente in questo modo.