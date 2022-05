Ozark potrebbe generare uno spin-off? La risposta dello showrunner

News Serie TV

Il crime drama con Jason Bateman e Laura Linney si è da poco concluso su Netflix dopo 4 stagioni, ma Chris Mundy non esclude un seguito.

Come accade spesso quando una serie tv di successo arriva al capolinea, anche per quel che riguarda Ozark - da poco terminata dopo 4 stagioni - è naturale chiedersi se prima o poi potrebbe arrivare uno spin-off. TVLine ha girato la domanda allo showrunner della serie Chris Mundy il quale non ha affatto escluso questa possibilità, chiaramente a determinate condizioni.

Uno spin-off di Ozark: Cosa ne pensa Chris Mundy

Uno spin-off di Ozark non è fuori questione, anzi. "È sicuramente qualcosa di cui la gente ha parlato molto", ha detto Mundy. “Non c'è niente di definitivo. Siamo fortunati che la gente apprezzi davvero la serie, quindi in caso ci sarebbe interesse". Ma su cosa dovrebbe concentrarsi un eventuale spin-off? A giudicare i commenti dei fan e l'umore generale, gli appassionati avrebbero voluto una nuova serie tutta incentrata su Ruth Langmore, il personaggio interpretato da Julia Garner. Sfortunatamente, gli sceneggiatori hanno escluso a priori questa possibilità riservando un destino spietato a Ruth; SPOILER: come sa chi ha visto il finale di Ozark, la donna viene uccisa dalla madre di Javi (Alfonso Herrera), in cerca di vendetta per suo figlio.

Ozark 4 e il destino di Ruth: Lo showrunner spiega quel colpo di scena finale Leggi anche

Una serie ambientata nello stesso universo?

Anche lo showrunner ha ammesso che una serie su Ruth avrebbe reso felici molti fan ma ha assicurato che "ci sono ancora molti modi per rimanere sul terreno della serie e approfondire altri aspetti". Tuttavia, ha sostenuto lo sceneggiatore, qualsiasi spin-off dovrebbe essere completamente separato dalla storia originale. "Per me era davvero importante intanto porre fine a questa serie", ha detto a proposito di Ozark. “Questo è il lavoro che abbiamo fatto, abbiamo fatto del nostro meglio e speriamo che alla gente piaccia. Qualsiasi cosa ne derivasse sarebbe una cosa distinta, anche se si troverebbe comunque nel nostro universo". Non ci resta che capire quanto, in effetti, Netflix sia interessata a proseguire questo franchise piuttosto che dedicarsi a nuove serie tv.