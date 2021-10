Ozark 4: Un teaser trailer annuncia la data dei primi episodi della stagione finale

News Serie TV

La serie tv con Jason Bateman e Laura Linney tornerà su Netflix a gennaio.

Netflix ha annunciato con un teaser trailer che la prima parte della quarta e ultima stagione del pluripremiato family-crime drama Ozark sarà disponibile in streaming dal 21 gennaio, quasi due anni dopo il rilascio del ciclo precedente (un'altra cosa per cui dare la colpa alla pandemia). A questi primi 7 episodi ne seguiranno altrettanti, sempre nel 2022.

Ozark: A proposito della stagione 4

"Una stagione più grande vuol dire problemi più grandi per i Byrde", aveva detto il protagonista e produttore esecutivo Jason Bateman in una precedente occasione. "Sono entusiasta di finire col botto". Dopo i fatti di sangue che hanno concluso il ciclo precedente, lasciando a dir poco sconvolti Marty e Wendy (Bateman e Laura Linney), parlando della quarta stagione lo showrunner Chris Mundy aveva aggiunto: "Riguarderà se i Byrde riusciranno a trasformare il più grande errore della loro vita in un enorme vantaggio. E se lo faranno, il karma li raggiungerà?".

Diversi i nuovi volti in arrivo. Ad Alfonso Herrera (Sense8) è stato affidato il ruolo del cattivo principale: Javi Elizonndro, un membro della famiglia Navarro in bilico tra il ruolo di obbediente luogotenente e il complotto per rilevare il cartello di suo zio Omar (Felix Solis). Bruno Bichir (Narcos, The Bridge) sarà il prete dei Navarro, il loro confessore e confidente che ha scelto di lavorare per il cartello perché profondamente convinto che Dio debba stare dove è più necessario, mentre Veronica Falcón (Regina del Sud) vestirà i panni di Camila, la sorella di Omar e la madre di Javi, una donna che lavora silenziosamente dietro le quinte per diventare una giocatrice formidabile nell'impero della sua famiglia. A loro si aggiungono Adam Rothenberg (Ripper Street), CC Castillo (Outer Banks), Katrina Lenk (Tommy), Eric Ladin (The Right Stuff: Uomini veri) e Ali Stroker (The Glee Project).