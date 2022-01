Ozark 4: Il trailer ufficiale della stagione finale non ci risparmia nulla

News Serie TV

I primi sette episodi del ciclo conclusivo in streaming su Netflix dal 21 gennaio.

Facciamo una certa fatica a trovare uno spunto da cui cominciare per parlarvi del trailer ufficiale della quarta e ultima stagione di Ozark diffuso da Netflix. E non perché non ne troviamo. A quanto pare, i Byrde hanno intenzione di lasciare le scene col botto. Tra esplosioni, cadute, incidenti, pestaggi e colpi di fucile, tutti potenzialmente letali, dire di avere l'imbarazzo della scelta appare persino riduttivo.





Ozark 4: La trama della stagione finale

In streaming con i primi sette episodi dal 21 gennaio (altrettanti, gli ultimi, seguiranno più avanti quest'anno), la quarta stagione vede i Byrde sempre più implicati negli affari sporchi del cartello. Le cose si sono fatte ancora più complicate e pericolose quando l'ex protetta Ruth (Julia Garner, premiata due volte con l'Emmy per questo ruolo) li ha lasciati e si è unita a Darlene (Lisa Emery) in un affare di droga che ha attirato l'attenzione del cartello di Navarro, guidato da Omar (Felix Solis) e dal nipote Javi (la nuova aggiunta al cast Alfonso Herrera). "La più grande minaccia arriva sempre dall'interno", dice Omar a Marty (Jason Bateman).

Il boss della droga vuole concludere un accordo con l'FBI e ha incaricato lui e sua moglie Wendy (Laura Linney) di fare da mediatori. Nel frattempo, Ruth trascina Jonah (Skylar Gaertner), il figlio quattordicenne di Marty e Wendy, negli affari suoi e della loro acerrima nemica Darlene, con grande orrore di lei e un po' di orgoglio da parte di lui. Javi, invece, segue una linea sottile tra l'essere un obbediente tenente e perseguire un piano per prendere il controllo del cartello di suo zio.