TGCom24
Home | Serie TV | News | Overcompensating rinnovata per una seconda stagione
Schede di riferimento
Overcompensating - L'inganno
Anno: 2025
4,2
Overcompensating - L'inganno
News Serie TV

Overcompensating rinnovata per una seconda stagione

Carolina Mautone

La comedy universitaria creata e interpretata da Benito Skinner tornerà con una seconda stagione: Prime Video ha rinnovato ufficialmente Overcompensating - L'inganno, dopo il buon riscontro da parte di critica e pubblico.

Overcompensating rinnovata per una seconda stagione

Prime Video ha dato ufficialmente il via libera alla seconda stagione di Overcompensating - L'inganno, la serie comedy ambientata nel mondo universitario e creata da Benito Skinner, che ne è anche protagonista. La notizia del rinnovo arriva dopo l'ottimo riscontro ricevuto dalla prima stagione, sia da parte del pubblico che della critica, e dopo aver conquistato anche il pubblico italiano, entrando nella Top 10 delle serie più viste sulla piattaforma.

Overcompensating avrà una seconda stagione

La prima stagione di Overcompensating, uscita il 15 maggio e composta da 8 episodi, ha seguito le vicende di Benny (interpretato da Skinner), ex giocatore di football e re del ballo liceale, che cerca di reinventarsi all'università mantenendo segreta la propria omosessualità. Lì incontra Carmen (Wally Baram), un'ex outsider liceale decisa a inserirsi a tutti i costi nel caotico ambiente del college. Insieme affrontano appuntamenti disastrosi, vodka aromatizzata, documenti falsi e l’eterna fatica di dover sempre dare il massimo e "sovracompensare" per nascondere ciò che si è davvero.

La dichiarazione di Benito Skinner

Benito Skinner, che è diventato famoso soprattutto come tiktoker da milioni di follower, ha così commentato la notizia del rinnovo: "Sono stato travolto dalla risposta incredibile alla serie e mi sento davvero fortunato a poter tornare alla Yates University con Amazon MGM Studios, A24, Strong Baby e questo cast leggendario per la seconda stagione! PLAY SUPER BASS :)".

Il cast

Nel cast della serie erano coinvolti anche Mary Beth Barone, Adam DiMarco, Rish Shah, Corteon Moore, Owen Thiele e altri. Non sono mancati i cameo celebri, da Megan Fox a Lukas Gage, passando per Connie Britton, Bowen Yang, James Van Der Beek e molti altri. Tra i volti noti coinvolti anche Charli XCX, grande amica di Skinner, che è apparsa in un episodio e ha collaborato come produttrice esecutiva e music producer della serie.

Cosa ci aspetta nella seconda stagione: Le anticipazioni

Skinner aveva già lasciato intendere di avere le idee chiare sul futuro della serie. In diverse interviste aveva spiegato di voler approfondire il tema dell'autodefinizione e della ricerca di autenticità in un mondo in cui l'apparenza è spesso premiata più della verità. "Il finale della prima stagione rappresenta un punto di svolta: la verità è uscita, ma il bisogno di 'sovracompensare' non sparisce così facilmente", aveva spiegato Skinner a Variety. "Anche quando la verità viene a galla, non smettiamo di sovracompensare. Voglio vedere cosa succede quando togli ai personaggi le loro certezze, anche quelle false", aveva anticipato. La seconda stagione si preannuncia quindi come un nuovo capitolo nella vita di Benny e Carmen, chiamati ad affrontare le conseguenze della verità, senza più potersi nascondere dietro le loro maschere. L'appuntamento si rinnova prossimamente su Prime Video.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Overcompensating - L'inganno
Anno: 2025
4,2
Overcompensating - L'inganno
Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La star di Lucifer Aimee Garcia si unisce al cast di The Walking Dead: Dead City
news Serie TV La star di Lucifer Aimee Garcia si unisce al cast di The Walking Dead: Dead City
Power: Trovati i giovani Ghost e Tommy per lo spin-off prequel Origins
news Serie TV Power: Trovati i giovani Ghost e Tommy per lo spin-off prequel Origins
NCIS: Tony & Ziva, ci sono già piani per una seconda stagione?
news Serie TV NCIS: Tony & Ziva, ci sono già piani per una seconda stagione?
Mercoledì 2, Hunter Doohan spiega perché Tyler ha accettato quella proposta finale
news Serie TV Mercoledì 2, Hunter Doohan spiega perché Tyler ha accettato quella proposta finale
Hannibal tornerà con un reboot? Il creatore ha in mente un'altra idea e c'entra Zendaya
news Serie TV Hannibal tornerà con un reboot? Il creatore ha in mente un'altra idea e c'entra Zendaya
Navid Negahban in Joseph of Egypt, Quell'uragano di figlia ospita Gabriel Iglesias e altre news in breve
news Serie TV Navid Negahban in Joseph of Egypt, Quell'uragano di figlia ospita Gabriel Iglesias e altre news in breve
The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus ricorda le "folli" riprese del nubifragio nella stagione 3
news Serie TV The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus ricorda le "folli" riprese del nubifragio nella stagione 3
The Iris Affair: Il primo trailer della serie tech thriller con Niamh Algar e Tom Hollander
news Serie TV The Iris Affair: Il primo trailer della serie tech thriller con Niamh Algar e Tom Hollander
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Mercoledì
NCIS: Tony & Ziva
L'estate nei tuoi occhi
Only Murders in the Building
The Walking Dead: Daryl Dixon
La Fidanzata
Criminal Minds
Uno splendido errore
The Terminal List: Lupo Nero
Gen V
Dexter: Resurrection
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV