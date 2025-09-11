Overcompensating rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

La comedy universitaria creata e interpretata da Benito Skinner tornerà con una seconda stagione: Prime Video ha rinnovato ufficialmente Overcompensating - L'inganno, dopo il buon riscontro da parte di critica e pubblico.

Prime Video ha dato ufficialmente il via libera alla seconda stagione di Overcompensating - L'inganno, la serie comedy ambientata nel mondo universitario e creata da Benito Skinner, che ne è anche protagonista. La notizia del rinnovo arriva dopo l'ottimo riscontro ricevuto dalla prima stagione, sia da parte del pubblico che della critica, e dopo aver conquistato anche il pubblico italiano, entrando nella Top 10 delle serie più viste sulla piattaforma.

Overcompensating avrà una seconda stagione

La prima stagione di Overcompensating, uscita il 15 maggio e composta da 8 episodi, ha seguito le vicende di Benny (interpretato da Skinner), ex giocatore di football e re del ballo liceale, che cerca di reinventarsi all'università mantenendo segreta la propria omosessualità. Lì incontra Carmen (Wally Baram), un'ex outsider liceale decisa a inserirsi a tutti i costi nel caotico ambiente del college. Insieme affrontano appuntamenti disastrosi, vodka aromatizzata, documenti falsi e l’eterna fatica di dover sempre dare il massimo e "sovracompensare" per nascondere ciò che si è davvero.

La dichiarazione di Benito Skinner

Benito Skinner, che è diventato famoso soprattutto come tiktoker da milioni di follower, ha così commentato la notizia del rinnovo: "Sono stato travolto dalla risposta incredibile alla serie e mi sento davvero fortunato a poter tornare alla Yates University con Amazon MGM Studios, A24, Strong Baby e questo cast leggendario per la seconda stagione! PLAY SUPER BASS :)".

Il cast

Nel cast della serie erano coinvolti anche Mary Beth Barone, Adam DiMarco, Rish Shah, Corteon Moore, Owen Thiele e altri. Non sono mancati i cameo celebri, da Megan Fox a Lukas Gage, passando per Connie Britton, Bowen Yang, James Van Der Beek e molti altri. Tra i volti noti coinvolti anche Charli XCX, grande amica di Skinner, che è apparsa in un episodio e ha collaborato come produttrice esecutiva e music producer della serie.

Cosa ci aspetta nella seconda stagione: Le anticipazioni

Skinner aveva già lasciato intendere di avere le idee chiare sul futuro della serie. In diverse interviste aveva spiegato di voler approfondire il tema dell'autodefinizione e della ricerca di autenticità in un mondo in cui l'apparenza è spesso premiata più della verità. "Il finale della prima stagione rappresenta un punto di svolta: la verità è uscita, ma il bisogno di 'sovracompensare' non sparisce così facilmente", aveva spiegato Skinner a Variety. "Anche quando la verità viene a galla, non smettiamo di sovracompensare. Voglio vedere cosa succede quando togli ai personaggi le loro certezze, anche quelle false", aveva anticipato. La seconda stagione si preannuncia quindi come un nuovo capitolo nella vita di Benny e Carmen, chiamati ad affrontare le conseguenze della verità, senza più potersi nascondere dietro le loro maschere. L'appuntamento si rinnova prossimamente su Prime Video.