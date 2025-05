Overcompensating 2 ci sarà? Tutto quello che sappiamo su una seconda stagione della serie di Prime Video

News Serie TV

È arrivata quasi in sordina, perlomeno in Italia, su Prime Video la comedy di e con Benito Skinner, ma è riuscita a crearsi una buona nicchia di appassionati: ecco cosa sappiamo su un'ipotetica stagione 2 di Overcompensating.

Arrivata il 15 maggio su Prime Video, Overcompensating – L'inganno è sembrata subito una delle serie comedy più interessanti dell'anno, almeno tra chi ha avuto modo di scoprirla. Creata e interpretata da Benito Skinner – star di TikTok molto nota negli Stati Uniti e con quasi tre milioni di follower – la serie ha riscosso un buon successo internazionale, e anche in Italia ha fatto capolino nella Top 10 delle serie più viste sulla piattaforma. Tra i fan ci sono anche volti noti, come Charli XCX, popstar globale e grande amica del creatore Benito Skinner. La cantante non solo compare in un iconico cameo nell'episodio quattro, ma ricopre anche il ruolo di produttrice esecutiva della serie e di executive music producer (a proposito, Lucky di Britney Spears che apre il primo episodio della serie è quel tocco musicale in più grazie al quale Benito Skinner ha attirato inevitabilmente un'intera generazione). La prima stagione è composta da soli 8 episodi, pochi per chi si è appassionato alle storie di Benny e dei suoi amici. Cosa sappiamo, quindi, su una seconda stagione? Abbiamo raccolto tutte le informazioni disponibili.

La trama di Overcompensating

Ambientata nella fittizia Yates University e ispirata alla storia personale dello stesso Skinner, la serie segue Benny (Benito Skinner), ex campione di football e re del ballo al liceo, che tenta di reinventarsi all'università mantenendo segreta la propria omosessualità. Accanto a lui, Carmen (Wally Baram), un'ex outsider determinata a integrarsi nel mondo caotico del college. Il tutto tra appuntamenti disastrosi, vodka aromatizzata, documenti falsi e il peso costante di dover "compensare" per chi si è davvero.

Ci sarà una seconda stagione?

Al momento, Prime Video non ha ancora confermato ufficialmente una seconda stagione. Tuttavia, tutto lascia intendere che una continuazione sia nei piani del creatore. Benito Skinner ha dichiarato in diverse interviste di avere già in mente la direzione della storia e il messaggio che vuole continuare a trasmettere: il percorso accidentato dell'autodefinizione di sé e della ricerca di autenticità in un mondo che spesso premia l'apparenza. "Ho una visione chiara di dove voglio portare i personaggi," ha detto Skinner a Variety. "Il finale della prima stagione rappresenta un punto di svolta: la verità è uscita, ma il bisogno di 'sovracompensare' non sparisce così facilmente."

La trama: Cosa potrebbe succedere nella stagione 2

Il finale della prima stagione ha lasciato gli spettatori con un cliffhanger: Carmen, dopo aver scoperto che Benny è innamorato di Miles, finisce per baciarlo, un momento visto proprio da Benny, che scappa via. Carmen lo insegue e, davanti a tutti, rivela il suo segreto. Skinner ha accennato che la stagione 2 potrebbe esplorare il “ricominciare da capo” dei protagonisti, privati ormai delle loro maschere. "Anche quando la verità viene a galla, non smettiamo di sovracompensare. Voglio vedere cosa succede quando togli ai personaggi le loro certezze, anche quelle false", ha detto a Deadline

Il cast: chi tornerà?

Nel caso in cui Overcompensating venga rinnovata per una seconda stagione, è altamente probabile la conferma di gran parte del cast principale. Benito Skinner, ovviamente, riprenderebbe il ruolo del protagonista Benny. Accanto a lui, torneremmo a vedere Wally Baram nei panni dell'irriverente e determinata Carmen, sua migliore amica e co-protagonista. Anche Rish Shah, che interpreta Miles – interesse amoroso di Benny e figura chiave nello sviluppo del finale della prima stagione – dovrebbe essere presente. Mary Beth Barone, nel ruolo di Grace, sorella maggiore di Benny, ha già espresso il desiderio di approfondire il rapporto tra i due personaggi. Adam DiMarco, noto soprattutto per The White Lotus, tornerà con ogni probabilità nei panni del fidanzato di Grace, Peter, frat boy carismatico e divertente.

Owen Thiele, che interpreta George, e Chelsea Holmes, la cui Hailee è la coinquilina e confidente di Carmen, completano il cast. Skinner ha espresso un desiderio in particolare in merito alla guest star che sogna in un'ipotetica seconda stagione: Pedro Pascal, magari nel ruolo del padre di Carmen o di un professore carismatico.

Quando potrebbe uscire la seconda stagione e perché vorremmo vederla

Non essendoci ancora un annuncio ufficiale, è difficile ipotizzare una data precisa. Considerando i tempi di produzione e gli impegni del cast, l'eventuale seconda stagione di Overcompensating potrebbe arrivare non prima del 2026. In un panorama saturo di comedy universitarie fatte tutte di cliché (che comunque non mancano neppure qui, sia chiaro), Overcompensating riesce a distinguersi per il suo equilibrio tra leggerezza e profondità emotiva e perché nel suo piccolo prova a fare critica sociale. Il tema centrale dell' "overcompensation" – cioè il bisogno di mascherarsi per essere accettati – è molto interessante ed è sicuramente un approccio nuovo per descrivere una generazione a cui è stato chiesto di essere sempre super performante. Una volta cadute le maschere, arriva il bello. Per questo ci aspettiamo una seconda stagione. Vedremo.