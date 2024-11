Outer Banks rinnovata per una quinta e ultima stagione, i creatori: "Sarà la migliore"

News Serie TV

L'annuncio arriva alla vigilia del debutto della seconda parte della quarta stagione in arrivo su Netflix il 7 novembre.

Tutte le avventure, anche le più spericolate, prima o poi arrivano a una fine. E anche Outer Banks spiana ufficialmente la strada alla sua conclusione. Netflix ha annunciato di aver rinnovato la serie mistery teen per una quinta stagione che però sarà anche l'ultima. L'annuncio è arrivato con un messaggio dei co-creatori e produttori esecutivi Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke sulle pagine social del servizio di video in streaming e a soli due giorni dall'uscita della seconda parte della stagione 4, attesa per il 7 novembre. Nella loro dichiarazione congiunta, i co-creatori hanno ringraziato tutti i fan per l'affetto dimostrato verso la serie e promesso che la stagione finale sarà la migliore di sempre.

Outer Banks si concluderà con la stagione 5: Il messaggio dei co-creatori

"Sette anni fa, nell'estate del 2017, ci siamo imbattuti in una foto di alcuni adolescenti su una spiaggia durante un blackout. Quella foto ha acceso in noi l'idea di una storia che parla di quattro migliori amici sempre in cerca di divertimento", si legge nella dichiarazione dei co-creatori. "Da quel momento, abbiamo immaginato un mistero che ci avrebbe portato in un viaggio di cinque stagioni ricco di avventure, cacce al tesoro e amicizia".

Aggiungono: "All'epoca sembrava impossibile riuscire raccontare tutta la storia in cinque stagioni, ma eccoci qui, alla fine della nostra quarta stagione, ancora impegnati in questo percorso. La quarta stagione è stata la più lunga e difficile da produrre, ma anche la più gratificante. Si conclude con un episodio che ha la durata di un film, che riteniamo il nostro lavoro migliore e più potente. Speriamo che anche voi lo apprezziate".

Fin dal debutto della prima stagione, nell'aprile del 2020, i co-creatori avevano reso noto di avere intenzione di sviluppare una storia di quattro o cinque stagioni. Fortunatamente gli ascolti hanno premiato Outer Banks e gli autori hanno avuto la possibiità di andare avanti. Ora promettono che la quinta stagione, attualmente in stesura, sarà la migliore di tutte. "Speriamo di riportare i nostri amati Pogue a casa nel modo in cui avevamo immaginato e pianificato anni fa", si conclude la loro dichiarazione.

Le anticipazioni dei prossimi episodi

Intanto la quarta stagione è ripartita da un salto temporale nel futuro, con Wes Genrette che ha proposto ai Pogue di trovare il tesoro di Barbanera. Dopo aver trovato l'oro di El Dorado, i Pogue sono tornati alle Outer Banks e hanno deciso di condurre una vita "normale" costruendo un nuovo rifugio ribattezzato "Poguelandia 2.0" e aprendo un'attività di attrezzatura da pesca piuttosto redditizia. Ma alcune difficoltà economiche spingono John B, Sarah, Kiara, JJ, Pope e Cleo ad accettare la proposta di Wes e partire per una nuova avventura in cerca di altro denaro. La storia sembra ripetersi: nei nuovi episodi i Pogue sono al verde, senza casa e ancora una volta inseguiti dagli assassini mentre sono sulle tracce di un nuovo tesoro. Il nuovo vero padre di JJ, Chandler Groff (J. Anthony Crane) sembra volerli aiutare, dicendo loro che la Corona Blu che tutti vogliono è in Marocco. Partono così per un'avventura che li porta dritti dritti in Nord Africa.