Outer Banks continua con uno o più spin-off? Ecco quali sono le intenzioni dei creatori

La serie teen d'avventura è stata recentemente rinnovata da Netflix per una quinta e ultima stagione, ma gli autori sono interessati a esplorare l'universo dei Pogue con nuove storie: ecco cosa sappiamo.

Forse non dovremo dire addio all'universo di Outer Banks troppo presto. Sebbene la serie si concluda con la quinta stagione, in arrivo prossimamente su Netflix, è possibile che la storia continui con uno o più spin-off. Lo hanno fatto intendere i co-ideatori e produttori esecutivi della serie Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke durante un'intervista con Deadline rilasciata in occasione dell'uscita della seconda parte della quarta stagione su Netflix, il 7 novembre.

Outer Banks avrà uno spin-off? Cosa sappiamo

"Siamo emozionati per la quinta stagione e per le altre storie di questo universo in futuro", hanno dichiarato i co-creatori a Deadline facendo intendere di avere in mente altri racconti da portare sullo schermo. Non hanno voluto entrare nei dettagli ma, come sottolinea la testata americana, hanno detto chiaramente che stanno lavorando allo sviluppo di idee per potenziali spin-off dell'universo di Outer Banks. Al momento non ci sarebbero progetti in lavorazione, ma non sorprende che Netflix tenti di trasformare Outer Banks - una delle sue serie di successo - in un vero e proprio franchise, cosa che ha già fatto con serie come Stranger Things e Bridgerton e che sta cercando di fare con Virgin River.

Il successo di Outer Banks

Outer Banks, che ha debuttato su Netflix nell'aprile del 2020, è diventata in poco tempo una hit del servizio grazie soprattutto al passaparola e allo spazio che creator e appassionati hanno dedicato alla serie sulle piattaforme social. Il drama di avventura, che ruota attorno a un gruppo di amici adolescenti che partono alla ricerca di un tesoro, ha stazionato per ben 28 settimane nella Top 10 mondiale delle serie TV in lingua inglese. Netflix ha già cercato di sfruttare il marchio OBX sponsizzando eventi a tema dal vivo come un festival musicale dedicato alla serie e ha recentemente rilasciato anche il videogioco per dispositivi mobili Stories: Outer Banks.

Fin dal debutto della prima stagione i co-creatori avevano fatto sapere di avere intenzione di sviluppare una storia di quattro o cinque stagioni.Ora hanno promesso che la quinta stagione, attualmente in stesura, sarà la migliore di tutte. "Speriamo di riportare i nostri amati Pogue a casa nel modo in cui avevamo immaginato e pianificato anni fa", hanno scritto in un messaggio per i fan pubblicato sui social.