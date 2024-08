Outer Banks 4 arriva su Netflix in due parti: Ecco quando esce e il primo teaser trailer italiano

News Serie TV

Inizia una nuova caccia al tesoro per i Pogue: la quarta stagione di Outer Banks arriva divisa in due parti questo autunno, ecco le date d'uscita.

L'avventura continua per i protagonisti di Outer Banks e ora finalmente sappiamo quando li rivedremo. Netflix ha diffuso il primo teaser trailer della quarta stagione e annunciato che la stessa arriverà divisa in due parti, un trattamento ormai riservato a tutte le serie di successo della piattaforma. I primi cinque episodi usciranno il 10 ottobre, mentre i restanti cinque arriveranno in streaming il 7 novembre.

Outer Banks 4: Stagione 4: Teaser Trailer Italiano della serie Netflix - HD

Outer Banks: Da dove ripartirà la quarta stagione

La terza stagione si era conclusa con un colpo di scena importante (la morte di Ward Cameron, il padre di Sarah e antagonista per eccellenza dei Pogue) e con un flashforward che aveva trasportato gli spettatori 18 mesi avanti. I Pogue erano tornati nella Carolina del Nord e all'apparenza in pace con se stessi dopo la risoluzione del mistero di El Dorado (e dopo aver intascato parte dell'oro). Ma, nel finale, un uomo si era avvicinato a loro con un antico diario di bordo che sembrava appartenere al pirata Barbanera. "Ho bisogno di partner e voi siete i primi sulla mia lista", aveva detto. Ma la sinossi ufficiale della quarta stagione fa capire che ci saranno alcuni flashback che ci mostreranno cosa facevano John B. e i suoi amici tra il ritorno dalla ricerca dell'oro di El Dorado e la richiesta di Wes Genrette di cercare il tesoro di Barbanera.

La sinossi ufficiale dei nuovi episodi

"I Pogues tornano all'OBX e si impegnano ad avere una 'vita normale'", si legge nella sinossi ufficiale. "Si sono costruiti un nuovo rifugio sicuro, ufficialmente soprannominato 'Poguelandia 2.0', dove vivono insieme e gestiscono un negozio di esche, attrezzatura e tour charter di discreto successo. Ma dopo alcuni problemi finanziari, John B., Sarah, Kiara, JJ, Pope e Cleo accettano l'offerta di Wes, trascinati di nuovo nel gioco di 'G' per un'avventura completamente nuova".

Continua: "Ma prima che se ne accorgano, sono coinvolti fino al collo, con nuovi pericolosi nemici alle calcagna che li inseguono sulla strada verso il tesoro. Nel frattempo, i loro problemi non fanno che aumentare e sono costretti a mettere in discussione il loro passato, presente e futuro: chi sono veramente, ne è valsa la pena e quanto sono disposti a rischiare?"

Outer Banks 4: I nuovi personaggi

Ai protagonisti già noti, nella quarta stagione si aggiungeranno novi interpreti. J. Anthony Crane (Billions, Dead Ringers) che interpreterà Chandler Groff, un uomo "addolorato per la perdita di sua moglie che introduce i Pogue alla loro ultima avventura". Pollyanna McIntosh (The Walking Dead) che interpreterà Dalia, "una leader rivoluzionaria e giramondo che si trova faccia a faccia con i Pogue". Brianna Brown (Dynasty) che interpreterà Hollis Robinson, "la più grande agente immobiliare dell'isola che in precedenza aveva lavorato con Ward Cameron in un affare di successo e ora ha gli occhi puntati su Rafe per una nuova impresa". Rigo Sanchez (Animal Kingdom, Station 19) che interpreterà Lightner, "un imponente straniero con un guizzo da pirata e un pericoloso calcolatore che sembra mettere alla prova i Pogue". Mia Challis (FBI: International) che sarà Ruthie, "una ragazzina ribelle con un atteggiamento tossico che sviluppa uno stretto rapporto con Topper".