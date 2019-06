Otto sotto un tetto: Jaleel White torna a interpretare Steve, in Scooby-Doo

Chi negli anni '90 si è appassionato alla sitcom statunitense Otto sotto un tetto (Family Matters nella versione originale) ricorderà sicuramente con affetto Steve Urkel, il goffo vicino di casa dei Winslow interpretato da Jaleel White. Oggi 42enne, l'attore riprenderà il suo iconico ruolo in un episodio della nuova serie animata Scooby-Doo and Guess Who?, attesa sul servizio di video in streaming Boomerang dal 27 giugno.

Come si può apprezzare nella foto diffusa in anteprima, White interpreterà una versione animata del personaggio che ha di fatto definito la sua carriera, accompagnata da una delle sue numerose invenzioni, Urkelbot. "Dopo 20 anni, sono andato in quella cabina di registrazione e l'ho doppiato come se fosse la cosa più importante del mondo", ha scritto l'attore su Instagram. "Trovarmi sullo schermo con Scoob e Shaggy a risolvere un mistero è un sogno che si avvera. Divertitevi".

In aggiunta a White, la prima stagione di Scooby-Doo and Guess Who? ospiterà le voci di Ricky Gervais, Wanda Sykes, Sia e Chris Paul. Qui di seguito vi mostriamo il trailer della serie, la tredicesima del popolare franchise Hanna-Barbera.