Oscar Isaac sarà il celebre truffatore Juan Carlos Guzmán in una serie di Apple TV+

Oscar Isaac in un'altra serie di Apple TV+: sarà Juan Carlos Guzmán, il più grande truffatore vivente, in Stowaway.

Non c'è solo la seconda stagione de Lo scontro nel futuro di Oscar Isaac. Secondo Variety, l'attore candidato all'Emmy per Scene da un matrimonio, volto di Moon Knight nell'omonima miniserie Marvel, ha firmato con Apple TV+ per interpretare Juan Carlos Guzmán, il più grande truffatore vivente, in Stowaway, una nuova serie in sviluppo presso il servizio streaming.

Stowaway: La storia di Juan Carlos Guzmán

Scritta da Steven Levenson (Fosse/Verdon) e diretta per il primo episodio da Alfonso Gomez-Rejon (Hunters), Stowaway esplora uno scintillante contesto di ricchezza e opulenza. Nel 1993, Guzmán viene beccato in clandestinità, quasi congelato mentre è nascosto nel vano ruote di un aereo cargo atterrato a Miami. Sostiene di essere un orfano colombiano di 13 anni lasciato senza altra scelta che rischiare una vita migliore in America. In realtà, Guzmán ha 17 anni, una zia a Miami e una madre viva e preoccupata per lui a Bogotà. Questa non è l'ultima bugia che racconterà, né la più ridicola.

Nei due decenni successivi, Guzmán acquisirà notorietà a livello internazionale, affermandosi come uno straordinario truffatore. Viaggiando per il mondo, assumerà uno pseudonimo dopo l'altro, rubando milioni alla ricca clientela che soggiorna negli hotel più esclusivi. Eppure, pur riuscendo abilmente a indossare l'identità delle sue vittime, non smetterà mai di fuggire, non solo da Scotland Yard, dal Dipartimento di Polizia di Las Vegas o dall'Interpol, ma anche da un passato da cui sembra incapace di dileguarsi del tutto.

Per Isaac, Stowaway si aggiunge anche a Bananas, un'altra serie di Apple TV+ scritta da Carolina Paiz (Orange Is the New Black) e diretta dal candidato all'Oscar David O. Russell (Il lato positivo, American Hustle), un progetto per lo più misterioso nel quale reciterà insieme con Ana de Armas.