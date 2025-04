Orgoglio e pregiudizio: Jack Lowden in trattativa per il ruolo di Mr. Darcy nella serie Netflix

News Serie TV

La star di Slow Horses Jack Lowden potrebbe interpretare il co-protagonista del nuovo adattamento tv di Orgoglio e pregiudizio in sviluppo a Netflix: gli aggiornamenti.

Colin Firth, Matthew Macfadyen, Sam Riley (solo per citare tre dei tanti attori che hanno prestato il volto sullo schermo a uno dei personaggi più famosi della letteratura, l'eroe romantico per eccellenza Fitzwilliam Darcy di Orgoglio e pregiudizio). E adesso Jack Lowden. Secondo Variety, Netflix starebbe trattando con l'attore di Slow Horses per affidargli il ruolo di Mr. Darcy nel nuovo adattamento tv del celebre romanzo di Jane Austen. Per il momento Netflix ha preferito non commentare l'indiscrezione.

Orgoglio e pregiudizio: Cosa sappiamo della potenziale serie Netflix

La notizia dello sviluppo di una nuova serie targata Netflix e basata sul capolavoro di Jane Austen risale allo scorso ottobre. Si sa ancora pochissimo su questo nuovo adattamento (che arriva dopo le diverse trasposizioni del passato, tra cui quella con Keira Knightley e Matthew Macfadyen del 2005, o la miniserie targata BBC con Colin Firth e Jennifer Ehle protagonisti). La storia è nota: Elizabeth Bennet e Fitzwilliam Darcy si innamorano nell'Inghilterra di fine Settecento, ma prima devono superare un'antipatia reciproca e una serie di ostacoli, come i pregiudizi di lui e l'orgoglio di lei.

Si sa che ha scritto le sceneggiature un'apprezzata scrittrice e sceneggiatrice britannica, Dolly Alderton (già autrice del libro di successo Tutto quello che so sull'amore). Alla produzione, invece, c'è Lookout Point, la stessa società di produzione di Gentleman Jack. Non è stato ancora annunciato formalmente il casting, ma la stampa britannica ha indicato la star di Normal People Daisy Edgar-Jones come probabile interprete di Elizabeth Bennet (anche queste voci non confermate al momento).

I ruoli di Jack Lowden

Conosciuto soprattutto per il suo ruolo dell'agente River Cartwright nella serie di spionaggio di Apple TV+ Slow Horses - per la quale ha ricevuto nomination agli Emmy, ai Golden Globe e ai BAFTA TV - Lowden ha anche recitato nella miniserie War and Peace e in film come Dunkirk, Maria regina di Scozia e Benediction. La quinta stagione di Slow Horses uscirà qust'anno su Apple TV+ che ha già commissionato anche una sesta stagione. Lo vedremo anche nel film di fantascienza di Duncan Jones Rogue Trooper e in Ella McCay, accanto a Emma Mackey, Woody Harrelson e Jamie Lee Curtis. Se la sua partecipazione al progetto di Netflix verrà confermata, Lowden si unirà alla lunga lista di star che hanno interpretato Darcy sullo schermo, tra cui ci sono i già citati Matthew Macfadyen e Colin Firth, ma anche Peter Cushing e Laurence Olivier.