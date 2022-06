Only Murders in the Building torna su Disney+: Dove eravamo rimasti? Il riassunto della prima stagione

News Serie TV

Dal 28 giugno arrivano in streaming i nuovi episodi della spassosa crime comedy con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez: non vi ricordate cosa era successo la scorsa stagione? Vi rinfreschiamo la memoria.

Con la sua ironia ricercata, un trio di protagonisti che è già iconico e la sua spiccata eleganza, Only Murders in the Building è stata una delle serie tv più apprezzate nell'ultimo anno. Dopo lo straordinario successo della prima stagione, torna in streaming con la seconda - sempre su Disney+ - a partire dal prossimo 28 giugno. Nuovi misteri e una seconda stagione del podcast che dà il titolo alla serie attendono i protagonisti Charles, Oliver e Mabel interpretati dai magnifici Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Ma vi ricordate come era finita la prima stagione? Ecco dove eravamo rimasti e da dove ripartirà la storia.



Only Murders in the Building: La trama e i protagonisti

Only Murders in the Building, nella prima stagione, ha raccontato la storia di tre sconosciuti che vivono in un'elegante edificio dell'Upper West Side di Manhattan e scoprono di avere una passione in comune: una smodata ossessione per i podcast true crime. Quando in uno degli appartamenti dello stabile - l'Arconia - si verifica un misterioso omicidio, decidono di indagare e, nel frattempo, di documentare tutto registrando un podcast true crime intitolato proprio Only Murders in the Building.

I personaggi

L'improbabile trio è composto dagli inquilini Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez). Conosciuto come il detective della serie televisiva degli anni '90 Brazzos, Charles vive all'Arconia da quasi 30 anni, eppure non ha fatto molte amicizie; quando le opportunità lavorative iniziano a scarseggiare, sviluppa un'ossessione per il true crime, motivo per cui trova un nuovo scopo quando la morte insolita del suo vicino Tim Kono lo insospettisce. Oliver è un noto regista teatrale che ha messo in scena grandi successi a Broadway, ma anche uno spettacolo rivelatosi un sonoro flop; per questo le sue finanze sono in rosso e la sua famiglia lo ha allontanato. In cerca di riscatto, spera che il successo del podcast che crea con Charles e Mabel riabiliti il suo nome (e il suo conto in banca). Mabel è una giovane poco più che ventenne che nasconde diversi segreti: vive da sola in un grande appartamento dell'Arconia che non dovrebbe potersi permettere e parla poco del suo passato, dei suoi vecchi amici e dei suoi rimpianti. A un certo punto si scopre che ha condiviso un passato con la vittima, Tim Kono, e che sa più di quanto dovrebbe; per fortuna il suo istinto e la sua acuta intelligenza la rendono un'abile investigatrice.

Come è finita la prima stagione? Il riassunto del finale

Nel finale della prima stagione i tre avevano scoperto che ad uccidere l'inquilino Tim Kono era stata la fidanzata di Charles, la fagottista Jan (Amy Ryan) che aveva avuto in passato una relazione segreta con lui ed era stata sedotta e abbandonata. La donna lo aveva avvelenato con uno dei veleni che custodiva con cura nel suo appartamento e stava per fare lo stesso con Charles quando quest'ultimo era riuscito a estorcerle una confessione. Parzialmente immobilizzato dalla sostanza con cui Jan aveva contaminato il suo fazzoletto, Charles era stato salvato da Oliver e Mabel ma i tre si erano trovati faccia a faccia con l'assassina di Tim Kono nel seminterrato. Per fortuna la polizia era intervenuta e aveva arrestato Jan prima che questa li colpisse con la pistola che aveva con sé.

Ma proprio quando i tre protagonisti credevano di aver risolto il caso, si erano ritrovati coinvolti in un nuovo crimine: la presidente del consiglio dell'Arconia Bunny Fogler pugnalata a morte con il ferro da maglia di Mabel, proprio nell'appartamento di quest'ultima. Dopo aver ricevuto un messaggio con scritto: "Uscite subito dall'edificio!!!", Charles e Oliver si erano precipitati a casa di Mabel e l'avevano trovata proprio vicino al cadavere di Bunny. "Non è quello che pensate", aveva detto lei. Ma a quel punto i poliziotti avevano fatto irruzione nell'edificio per arrestarla insieme ai suoi compagni di podcast. Chi vuole incastrare il trio? Cosa c'è dietro alla morte di Bunny Fogler? A queste e ad altre domande dovrà rispondere la seconda stagione, dal 28 giugno su Disney+.