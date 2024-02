Only Murders in the Building si trasferisce a Los Angeles nella quarta stagione

News Serie TV

Cambio totale di location nei prossimi episodi di Only Murders in the Building: la nuova indagine di Charles, Oliver e Mabel sarà in California!

Riuscite a immaginare Only Murders in the Building lontano dall'Arconia (nella realtà chiamato Belnord), l'iconico palazzo dell'Upper West Side di New York che ha fatto da sfondo alle vicende delle prime tre stagioni della serie? Meglio abituarsi all'idea, visto che la quarta stagione dell'apprezzata serie mistery con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez cambia completamente location. Craig Erwich, a capo degli originali di Hulu, intervistato da Deadline ha svelato che la comedy si sposterà a Los Angeles per buona parte della stagione 4.

Only Murders in the Building 4 cambia location: Le anticipazioni

"Sono molto entusiasta di vedere Steve [Martin], Martin [Short] e Selena [Gomez] prendersi una piccola pausa dal condominio e venire a Los Angeles", ha detto Erwich. “Quindi, nello stesso modo in cui [il co-creatore della serie] John Hoffman ha usato la tela di Broadway per raccontare quella che penso sia stata una delle stagioni più uniche che abbiate mai visto, lo stesso schema unico di Only Murders sarà applicato a Los Angeles", ha anticipato il dirigente.

Parlanto con TVLine, inoltre, John Hoffman aveva anticipato un possibile trasferimento dei protagonisti dicendo: "Penso che bisogna anche ricordare che qualunque cosa accada nelle vite di questo trio potrebbe portarli ad andarsene per qualche motivo". Allo stesso modo, aveva rassicurato i fan aggiungendo: "L'Arconia è il nostro palazzo! Lo adoro così tanto e gli siamo devoti in ogni modo".

Dove eravamo rimasti?

In effetti nel finale della terza stagione di Only Murders in the Building erano state già gettate le basi per un cambio di ambientazione. Mabel aveva ricevuto un invito da parte del suo fidanzato Tobert (Jesse Williams) che le aveva chiesto di accompagnarlo in California e, allo stesso modo, Oliver aveva incoraggiato Loretta (Meryl Streep) a trasferirsi a Los Angeles per stare con suo figlio Dickie. Di certo neppure a Charles dispiacerà stare un po' lontano dall'Arconia dopo che un proiettile destinato a lui aveva invece raggiunto la sua controfigura Saz (Jane Lynch).

Non è ancora chiaro se nella quarta stagione torneranno le guest star della terza Jesse Williams e Meryl Streep né Hulu ha diffuso la trama dei nuovi episodi, anche perché la produzione deve ancora partire. Ma sappiamo che, come accaduto per le precedenti stagioni, anche la quarta in Italia arriverà su Disney+ prossimamente.