Only Murders in the Building: L'Arconia esiste davvero? Tutti i segreti del palazzo della serie di Disney+

News Serie TV

La seconda stagione della serie con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez arriva su Disney+ il 28 giugno: prepariamoci scoprendo qualche curiosità sul lussuoso condominio che ha ospitato le riprese.

Chi non ha desiderato vivere in uno splendido palazzo storico dell'Upper West Side di Manhattan dopo aver visto Only Murders in the Building? Ok, ci sarà forse qualche omicidio da risolvere. Ma il fascino dell'architettura newyorchese di inizio '900 e degli irresistibili vicini di casa appassionati di podcast true crime basterebbero per calmare gli animi e farci vivere un'avventura 'gialla' fuori dal comune. Only Murders in the Building, l'apprezzata crime comedy creata da Steve Martin e John Hoffman, si prepara a tornare con la seconda stagione dal 28 giugno su Disney+. Nell'attesa, vi sveliamo tutti i segreti dell'Arconia, l'esclusivo palazzo dove si svolgono le vicende della serie: esiste davvero? Dove si trova? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Scopri il colpevole con Only Murders in the Building!

Only Murders in the Building ovvero 'Solo omicidi nel palazzo'

In Only Murders in the Building Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez sono Charles, Oliver e Mabel, tre inquilini dell'Arconia - un lussuoso palazzo dell'Upper West Side di Manhattan - accomunati da una smodata passione per i podcast true crime. Quando in uno degli appartamenti dello stabile muore un uomo in circostanze poco chiare, subito sospettano che si tratti di un omicidio e iniziano a investigare passando in rassegna diversi sospettati, tutti singolari vicini di casa. L'Arconia, quindi, con la sua fine architettura in stile neorinascimentale italiano di inizi '900, gli imponenti archi e i suoi appartamenti che danno su un cortile monumentale, finisce per essere centrale nella storia; diremmo un vero e proprio personaggio: non a caso è il condominio (building) citato nei titolo della serie, letteralmente "Solo omicidi nel palazzo".

Tutti i segreti dell'Arconia

Ma l'Arconia esiste davvero? Più o meno. A New York non c'è un palazzo con questo nome, ma il condominio che ha ospitato le riprese di Only Murders in the Building è reale. Si tratta del Belnord, un elegante palazzo di 13 piani che si trova tra l'86a e Broadway nell'Upper West Side di Manhattan. Costruito nel 1908 dallo studio di architettura Hiss and Weekes, il Belnord nel 1980 è stato inserito nel registro dei luoghi di interesse storico di New York City. Include un centro fitness, un campo sportivo, una sala giochi, una sala da pranzo, un cortile che è tra i più vasti che si possono trovare nella Grande Mela e 95 appartamenti, tutti ristrutturati nel 2015 dall'architetto Robert AM Stern.

Sognate un appartamento come quello di Mabel o quello di Oliver? Sul portale StreetEasy si possono leggere gli annunci di vendita: un appartamento con 8 camere da letto costa quasi 14 milioni di dollari, per uno più "modesto" con 2 camere da letto qualcuno ha pagato 2 milioni 100mila dollari. Vi accontentereste di prendere in affitto uno degli appartamenti? Il costo va dai 3mila dollari mensili ai 48mila (ora capiamo perché le finanze del povero Oliver, nella serie, ne risentano).

La dichiarazione d'amore all'Arconia di John Hoffman

Naturalmente Only Murders in the Building per le riprese ha sfruttato solo gli esterni dell'edificio quindi la facciata, lo storico cancello e l'entrata del cortile. Gli interni, invece, sono stati ricostruiti in studio. "Per la nostra storia e per la nostra Arconia immaginaria, sapevo che avevamo bisogno di un palazzo che avesse abbastanza storia ed eleganza da contenere un mondo di mistero e intrighi, e che potesse anche essere uno sfondo degno del nostro cast leggendario. Ha superato tutti i nostri sogni più sfrenati", ha dichiarato il co-creatore della serie John Hoffman a House Beautiful. Il merito, ha aggiunto, è del location manager Collin Smith che ha subito intuito la cifra stilistica della serie trasformando l'Arconia in un vero e proprio "personaggio centrale e indispensabile".