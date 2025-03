Only Murders in the Building galeotto per Meryl Streep e Martin Short: stanno insieme da più di un anno!

News Serie TV

L'alchimia tra i loro personaggi nella serie Only Murders in the Building aveva scatenato il gossip, ma finora Meryl Street e Martin Short avevano negato la loro relazione, che viene invece adesso confermata da una fonte a loro vicina al sito Page Six.

C'è gossip e gossip: di alcuni non ci potrebbe importare di meno, ma di altri, specie quando si tratta di belle notizie per attori molto amati, ci rallegriamo. Come i più informati sapranno, tra la grande attrice Meryl Streep e l'irresistibile comico Martin Short, interpreti dell'aspirante diva Loretta e ovviamente del commediografo Oliver Putnam nella fantastica serie Only Murders in the Building, dove Streep è arrivata nella terza stagione diventando il suo interesse amoroso, l'alchimia sullo schermo è stata tanta e tale che si sono scatenate subito le voci su una loro relazione al di fuori della finzione. I due attori hanno solo confermato una forte amicizia tra di loro, ma resta il fatto che ai vari eventi a cui partecipano arrivano sempre insieme, e mentre il gossip magazine americano TMZ si limita ad insinuare, mostrando le loro frequenti immagini, gli altri pettegoloni di Page Six confermano che non solo stanno veramente insieme, ma che lo fanno da più di un anno. Ed è una notizia che davvero ci fa un piacere enorme. Ma vediamo di scoprirne di più.

Meryl Street e Martin Short coppia sullo schermo e nella vita

Se quello tra Oliver Putnam e Loretta Durkin è stato un colpo di fulmine, con le seguenti inevitabili complicazioni, a quanto pare anche Meryl Streep e Martin Short, che sono più o meno coetanei (75 lei, 74 lui), li hanno seguiti a ruota. Una fonte a loro vicina rivela a Page Six che la cosa è stata una sorpresa per entrambi, visto che nessuno dei due era in cerca di una relazione. L'anonimo amico (o amica) continua dicendo che "Meryl non ha potuto che innamorarsi di Martin. Lui è un gentiluomo, la fa ridere sempre ed è una persona completamente positiva. Lei adora stare con lui". E la loro relazione è vista positivamente da tutti: "gli amici e le famiglie, inclusi i loro figli, approvano senza riserve la loro relazione e trovano che siano adorabili insieme". Page Six è piuttosto attendibile in questo genere di cose, visto che sono stati proprio loro nel 2023 a rivelare la fine del matrimonio di Meryl Streep con Don Gummer, che risaliva al 2017 e di cui fino ad allora nessuno aveva saputo niente.. Streep e Gummer sono stati sposati per 40 anni, mentre Short è vedovo, dopo 30 anni di matrimonio, di Nancy Dolman, scomparsa per un tumore nel 2010. In precedenza, Streep era stata legata al grande e sfortunato attore John Cazale, scomparso prematuramente anche lui per un tumore e assistito da lei fino all'ultimo. Streep e Short si conoscono da molti anni ma, come spesso accade nella vita, pur avendo frequentato le stesse cerchie di amici, non hanno mai pensato a una relazione romantica. Queste cose, infatti, accadono al momento giusto. Legalmente, Streep è ancora sposata con Gummer, ma un secondo matrimonio non è nei piani di nessuno dei due. Come la stessa fonte conferma, "Sono solo felici di frequentarsi come fidanzati". In un momento pieno di notizie tristi e atmosfere plumbee, la gioia di questa coppia inattesa, composta da due dei nostri attori preferiti, ci rallegra e ci coinvolge, e speriamo davvero che duri a lungo.