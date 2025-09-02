Only Murders in the Building 5: la nostra intervista esclusiva a Michael Cyril Creighton, ovvero Howard Morris

News Serie TV

Presente fin dalla prima stagione nel cast e nei titoli di testa di Only Murders in the Building, Michael Cyril Creighton, che interpreta il personaggio di Howard Morris, ha visto il suo ruolo espandersi. E' stato un piacere fare una chiacchierata via zoom con l'attore newyorkese. Ecco l'intervista.

Dal 9 settembre su Disney+ torna l'appuntamento con Only Murders in the Bulding, la serie giallo comica pluripremiata (49 candidature agli Emmy e 7 vittorie), creata da John Hoffman e Steve Martin, e giunta con crescente successo alla quinta stagione. Ritroveremo dunque il magnifico trio di investigatori podcaster, l'ex star della tv Charles-Haden Savage (Steve Martin), lo spumeggiante Oliver Putnam di Martin Short e la dolce Mabel Mora di Selena Gomez, occupati a indagare stavolta sulla morte dell'anziano portiere dell'Arconia, Lester, trovato nella fontana del palazzo proprio il giorno delle nozze di Oliver e dell'amata Loretta (Meryl Streep). Ma della nuova stagione, ricchissima di star, vi parleremo più in dettaglio altrove. Questa introduzione solo per dirvi che ovviamente torneranno tutti i condomini del nostro trio, a partire da un personaggio il cui interprete ha l'onore di avere il quarto nome nei titoli di testa, dove lo vediamo in versione animata passeggiare un cane e, in questa stagione... un robot. Parliamo ovviamente del tenero e un po' bisbetico Howard Morris, che ci ha fatto tanto ridere e che si è ritagliato uno spazio sempre più importante all'interno dello show. A interpretarlo è l'attore newyorkese doc Michael Cyril Creighton, con cui abbiamo avuto occasione di fare una breve chiacchierata via zoom prima dell'arrivo della quinta stagione. Se l'intervista vi sembra un po' generica, è perché il rischio di spoiler è sempre dietro l'angolo e anche se Only Murders in the Building è prima di tutto una straordinaria serie comica, ha un aspetto giallo che è bene lasciar scoprire allo spettatore. Ecco la nostra intervista.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/only-murders-in-the-building/3281/video/?vid=47861" title="Intervista: Stagione 5: La nostra video intervista esclusiva a Michael Cyril Creighton - HD">Intervista: Stagione 5: La nostra video intervista esclusiva a Michael Cyril Creighton - HD</a>

Chi è Michael Cyril Creighton

Michael Cyril Creighton è nato a Long Island, New York, 46 anni fa. Fin da giovane è attivo sulla scena teatrale newyorkese, ricevendo il plauso e i riconoscimenti della critica di settore. Ha lavorato spesso con la compagnia teatrale The Debate Society. Attore duttile e versatile, dall'umorismo quasi britannico, ha creato una web serie che vi consigliamo di vedere su youtube, Jack in a Box, dove interpreta un attore frustrato che lavora al botteghino di un teatro. Nel 2019 inizia ad apparire in tv, in episodi di serie come Dexter: New Blood, Orange is the New Black, 30 Rock, 2Broke Girls, Nurse Jackie, e, in parti ricorrenti, nella serie High Maintenance (in cui è anche autore), La fantastica signora Maisel, The Outs e Graves. Al cinema lo ricordiamo ne Il caso Spotlight, 40 sono i nuovi 20, The Post, Game Night, Copia originale, Paper Spiders e American Fiction.