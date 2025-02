One Piece, terminate le riprese della stagione 2: La foto celebrativa

News Serie TV

La serie basata sul manga di Eiichiro Oda è attesa in streaming su Netflix con i nuovi episodi della seconda stagione.

"Cappelli di Paglia, la nostra rotta e tracciata!". Con queste parole Netflix ufficializza oggi la conclusione delle riprese della seconda stagione di One Piece, la serie di successo basata sul popolarissimo manga giapponese scritto e illustrato da Eiichiro Oda. La notizia è accompagnata da una foto celebrativa che ritrae le star Taz Skylar, Mackenyu, Iñaki Godoy, Emily Rudd e Jacob Romero Gibson in posa sul colorato set.

One Piece: Quando uscirà la seconda stagione?

La fine delle riprese della seconda stagione di One Piece arriva dopo circa sei mesi di lavori a Cape Town, in Sud Africa. Netflix non ha annunciato ancora una data di uscita per i nuovi episodi, ma non essendo l'adattamento tra le novità per il 2025 annunciate dal servizio streaming all'evento "Next on Netflix" della scorsa settimana, tutto lascia pensare che l'attesa si protrarrà fino al prossimo anno.

Sappiamo nel frattempo che il primo episodio della nuova stagione si intitolerà The Beginning and the End (letteralmente L'inizio e la fine) e che, insieme agli altri, introdurrà una moltitudine di personaggi nuovi, come da elenco qui di seguito.