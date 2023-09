One Piece, si pensa già alla stagione 2: Jamie Lee Curtis si unirà al cast?

News Serie TV

La serie live-action basata sul popolarissimo manga e sull'omonimo anime sembra aver convinto i fan che chiedono a gran voce una seconda stagione e il coinvolgimento di Jamie Lee Curtis, grande fan del franchise.

Il successo della serie live-action di One Piece, arrivata su Netflix lo scorso 31 agosto e già promossa da pubblico e critica, ci proietta già dritti dritti verso la seconda stagione. La serie, naturalmente, non ha ancora ottenuto l'okay per un secondo ciclo di episodi, ma il rinnovo sembra dietro l'angolo. Così sia i fan del manga e dell'anime che il cast della serie live-action stanno giocando d'anticipo chiedendo a Netflix di coinvolgere Jamie Lee Curtis nei nuovi episodi. Il nome dell'attrice non viene fatto a caso, perché Curtis è una grande fan del franchise e in più occasioni in passato ha dichiarato che non le dispiacerebbe recitare nella serie live-action. Ha addirittura già in mente il personaggio che vorrebbe interpretare.

One Piece: Il ruolo dei sogni di Jamie Lee Curtis

Negli ultimi anni Jamie Lee Curtis ha parlato in diverse occasioni della sua passione per One Piece, fino a proporsi lei stessa per un ruolo che potremmo vedere nella seconda stagione. Ospite del San Diego Comic-Con nel 2021, l'attrice premio Oscar aveva detto che le sarebbe piaciuto interpretare Nico Robin, ma che riconosceva di essere un po' "troppo vecchia" per questo ruolo. Allo stesso tempo, aveva proposto subito un'alternativa dicendo:

"Non potrò interpretare Robin, sono un po' vecchia ormai. Ma c'è quella vecchia signora, non Nico Robin, Kureha. Forse posso essere Kureha, indossa quei pantaloni bassi a zampa d'elefante, ha un aspetto un po' cattivo, ma ha quei lunghi capelli grigi e stopposi. Mia figlia Ruby ha detto che sarebbe quello il ruolo che dovrei interpretare".

Chi è Kureha in One Piece

Kureha è un medico in pensione che lavora a Drum Island. Alcune persone la chiamano strega ed è il mentore e la madre adottiva di Tony Tony Chopper (tra l'altro il personaggio preferito di Curtis), che lo accoglie dopo la morte di Hiriluk. È anche il leader degli Isshi-100 e svolge un ruolo di grande importanza perché aiuta i Pirati di Cappello di Paglia nell'arco narrativo dell'Isola del Drum. Lo scorso ottobre, anche la figlia di Curtis, Ruby Guest, è intervenuta in un podcast dedicato a One Piece chiedendo a Netflix di considerare la madre per il ruolo di Kureha. E la stessa attrice ha postato su Instagram un fotomontaggio che la immagina nei panni del personaggio.

Ma non è tutto. Anche l'attrice che nel live-action interpreta Nami, Emily Rudd, ha espresso il desiderio di vedere Jamie Lee Curtis nei panni della Dottoressa Kureha. Quando un fan le ha chiesto chi avrebbe voluto vedere nel live-action di One Piece, ha risposto nelle sue storie supplicando Netlflix e taggando Jamie Lee Curtis su una foto del personaggio.

Considerato il grande budget che, secondo indiscrezioni, Netflix avrebbe destinato alla serie live-action di One Piece (circa 138 milioni di dollari), è possibile che per la probabile seconda stagione il servizio di video in streaming voglia alzare il tiro accontentando i fan e scegliendo un'attrice premio Oscar e versatile come Jamie Lee Curtis. Il casting dei sogni, insomma, potrebbe presto diventare realtà.