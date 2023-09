One Piece rinnovata per una seconda stagione: L'annuncio di Eiichiro Oda

News Serie TV

La serie live-action basata sul manga più venduto al mondo è un successo: Netflix la rinnova a sole due settimane dal debutto.

La notizia era dietro l'angolo e infatti è arrivata in tempi record. One Piece, la serie live-action di Netflix basata sul popolarissimo manga creato da Eiichiro Oda, tornerà con una seconda stagione. Il rinnovo arriva a sole due settimane dall'uscita della prima stagione che ha debuttato in streaming lo scorso 31 agosto, visti gli ottimi risultati raggiunti. L'annuncio che tutti i fan aspettavano è stato affidato direttamente al maestro Eiichiro Oda che in un video ha parlato tramite l'iconico lumacofono. Guardatelo qui sotto.

Ci riempie di grande gioia trasmettervi questo messaggio direttamente dal maestro e creatore di ONE PIECE: Eiichirō Oda. ⛵️ pic.twitter.com/bidRgMMLEe — Netflix Italia (@NetflixIT) September 14, 2023

La trama e il cast di One Piece

Co-prodotta da Netflix e Tomorrow Studios, la serie live-action di One Piece racconta le avventure del giovane sognatore Monkey D. Luffy e della sua ciurma di pirati improvvisati che perlustrano i mari alla ricerca del mitico tesoro ONE PIECE. Il cast include Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, Emily Rudd nei panni di Nami, Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp, Taz Skylar nei panni di Sanji, Vincent Regan nei panni del Vice Ammiraglio Garp, Jeff Ward nei panni di Buggy il Clown e Morgan Davies nel ruolo di Koby.

Il successo di One Piece

Subito dopo il debutto, One Piece è schizzata in cima alle Top 10 globali di Netflix di decine di Paesi (attualmente ben 93) raggiungendo 18,5 milioni di visualizzazioni già nei primi 4 giorni dall'uscita. Nella seconda settimana di permanenza in catalogo ha totalizzato ulteriori 19,3 milioni di visualizzazioni ma, per sapere che eguaglierà o supererà il successo di hit di Netflix come Stranger Things e Mercoledì bisognerà aspettare che passino i canonici 90 giorni dall'uscita che ora Netflix ha impostato come finestra entro la quale misurare il successo dei propri show.

Ma che strada prenderà la seconda stagione? La scena finale dell'episodio 8 lascia intendere che nei prossimi episodi l'avversario numero uno di Rufy e dei suoi amici possa essere il cattivo Smoker. Inoltre il video annuncio di Oda sembra confermare che nella seconda stagione vedremo un personaggio iconico e amatissimo del franchise: Tony Tony Chopper (che siamo molto curiosi di vedere in versione live-action).

Quando uscirà la seconda stagione?

Marty Adelstein, CEO di Tomorrow Studios, ha detto a Variety di avere già le sceneggiature dei nuovi episodi pronte. Naturalmente la produzione non potrà essere avviata finché non sarà terminato lo sciopero degli attori del sindacato SAG-AFTRA ma, come ha sottolineato la presidente di Tomorrow Studios Becky Clements, una volta avviati i lavori i nuovi episodi potrebbero arrivare in streaming circa 12-18 mesi dopo.