One Piece: Nuove sequenze della serie tv in un video che porta dentro la storia

L'adattamento del popolare manga di Eiichiro Oda sarà disponibile in streaming su Netflix dal 31 agosto.

Mancano 10 giorni all'uscita di una delle nuove serie tv più attese dell'estate: One Piece, adattamento live-action della serie manga più leggendaria e popolare della storia. L'appuntamento su Netflix è per giovedì 31 agosto. Nel frattempo, il servizio streaming ha diffuso una nuova featurette che include sequenze indite degli otto episodi, momenti del dietro le quinte delle riprese e interviste mai viste con il cast e il team creativo sulla realizzazione della serie e sul dare vita all'iconico manga di Eiichiro Oda in un nuovo formato, trovando il cast perfetto, allestendo le scene d'azione più spettacolari e tanto altro.

One Piece: La trama e i personaggi della serie live-action

Creata da Matt Owens (Luke Cage) e Steven Maeda (Lost), anche produttori esecutivi con Oda, One Piece è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra incentrata su Monkey D. Luffy, un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il One Piece, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando alla Marina e superando in astuzia pericolosi rivali a ogni occasione.

A comporre la ciurma sono Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy; Mackenyu di Roronoa Zoro, un abile cacciatore di taglie che aspira a diventare il più forte spadaccino del mondo; Emily Rudd di Nami, una ladra enigmatica e testarda che nasconde il suo passato dietro un'aggressiva indifferenza, il cui sogno è disegnare la carta nautica di tutti i mari del mondo; Jacob Romero di Usopp, un chiassoso ma pavido cecchino e cannoniere che aspira a diventare un coraggioso e famoso guerriero del mare; e Taz Skylar di Sanji, l'affascinante cuoco del gruppo, amante delle donne e un praticante delle arti marziali il cui scopo è trovare l'All Blue, un mare leggendario in cui si dice vivano le specie di tutti e quattro i mari.