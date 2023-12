One Piece: Netflix annuncia la realizzazione di una nuova serie anime

News Serie TV

Il servizio streaming lancerà anche un nuovo anime basato su un altro manga di Eiichiro Oda.

Il viaggio di One Piece a Netflix è solo all'inizio e non si limiterà alla serie live-action recentemente rinnovata per una seconda stagione. Il servizio streaming ha annunciato che il manga giapponese scritto e illustrato da Eiichiro Oda sarà oggetto di un secondo adattamento televisivo: una nuova serie anime intitolata The One Piece. L'annuncio è accompagnato da un video che mostra, tra le altre cose, la realizzazione del disegno che apre questa notizia.

The One Piece: I dettagli della nuova serie anime

Premesso che il nuovo adattamento si distinguerà dalla popolarissima serie animata in onda da oltre 25 anni, The One Piece "mira a fornire agli spettatori un'esperienza nuova ma familiare, utilizzando una tecnologia all'avanguardia per reinventare le avventure di Luffy attraverso l'amata Saga dell'East Blue", si legge nel comunicato rilasciato dalla produzione. L'animazione è stata affidata a Wit Studio, che ha già lavorato a molti anime di successo, tra cui Spy × Family e L'attacco dei giganti.

Per chi non conoscesse la storia, il manga di Oda, pubblicato a partire dal 1997, segue le gesta di Monkey D. Luffy (in Italia anche conosciuto con il nome Monkey D. Rufy), un giovane pirata il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver ingerito inavvertitamente un frutto del diavolo. Con l'aiuto della sua ciurma, i Pirati di Cappello di Paglia, Luffy va in cerca del favoloso tesoro nascosto di One Piece nella speranza di diventare un giorno il Re dei Pirati.

Netflix sta già raccontando le avventure di Luffy nella serie live-action One Piece, disponibile dallo scorso agosto e tra le più viste sulla piattaforma nel 2023. Il cast include Iñaki Godoy nel ruolo principale e Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar in quelli di Nami, Roronoa Zoro, Usopp e Sanji rispettivamente. Creato da Matt Owens (Luke Cage) e Steven Maeda (Lost), l'adattamento è stato supervisionato da Oda, uno dei produttori esecutivi, e come il nuovo anime sta raccontando la storia dal suo principio, con la Saga del Mare Orientale.

Netflix adatta anche Monsters 103 Mercies Dragon Damnation

Non è tutto. In occasione della convention Jump Festa 2024, Netflix ha annunciato anche l'imminente arrivo dell'adattamento televisivo di un altro manga di Eiichiro Oda, Monsters 103 Mercies Dragon Damnation, da lui creato quando aveva solo 19 anni. Disponibile da gennaio, la serie anime racconterà la storia di Ryuma, un samurai intrappolato in un mondo sconvolto da una forza minacciosa: un drago capace di scatenare una distruzione catastrofica sulla terra. L'animazione è dello studio giapponese E&H production.