One Piece: La serie live-action arriva su Netflix, ecco il teaser poster

La serie tratta dal manga più popolare di sempre, sarà disponibile entro la fine dell'anno in streaming.

Pronti a salpare? Netflix ha confermato, rilasciando il primo teaser poster, che One Piece - la serie live-action tratta dalla serie manga più popolare della storia - arriverà in streaming più avanti nel 2023.

One Piece: La trama e il cast della serie live-action

Prima un manga e poi un anime di straordinario successo, One Piece segue le gesta di un giovane pirata il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver ingerito inavvertitamente il frutto del diavolo Gom Gom. Con l'aiuto della sua ciurma, Luffy (o Rufy come lo si è chiamato a lungo in Italia) esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece, inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei Pirati. La nuova serie seguirà le avventure della leggendaria ciurma di pirati in questa nuova versione della storia prodotta dal creatore del manga Eiichiro Oda e da Matt Owens, Steve Maeda, Marty Adelstein e Becky Clements. Il teaser poster ci permette di dare primo sguardo al protagonista Monkey D. Luffy, interpretato da Iñaki Godoy.

A comporre il resto della ciurma saranno Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji). Faranno parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.