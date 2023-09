One Piece, Jamie Lee Curtis dice che farà pressioni per interpretare Kureha: La risposta dell'ideatore

News Serie TV

L'attrice premio Oscar torna su Instagram per rassicurare i fan, desiderosi di vederla nei panni della dottoressa Kureha.

Possiamo dire che è quasi fatta tra la serie tv One Piece e l'attrice premio Oscar Jamie Lee Curtis. Da settimane si fa un gran parlare del possibile coinvolgimento della star di Halloween e True Lies nell'adattamento live-action del manga di Eiichiro Oda. Collaborazione che ora si scopre avere il benestare anche del team che lo sta realizzando per Netflix.

One Piece: Jamie Lee Curtis ribadisce il suo interesse

Nei giorni scorsi, Curtis è tornata su Instagram per rivolgersi ai sempre più numerosi fan di One Piece che si stanno adoperando affinché l'attrice venga scelta per il ruolo della dottoressa Kureha nei prossimi episodi della serie tv (meno di due settimane fa One Piece è stata rinnovata per una seconda stagione). "Nel momento in cui lo sciopero contro l'avidità dell'AMTPT sarà risolto con un contratto giusto, farò pressioni insieme al crescente fervore dei fan per diventare la dottoressa Kureha in One Piece" ha scritto Curtis, in sciopero con gli altri attori della SAG-AFTRA.

Il messaggio, ovviamente, non è passato inosservato, neppure a Matt Owens, co-ideatore dell'adattamento con Steven Maeda. Rispondendo al post della Curtis, lo sceneggiatore e produttore esecutivo ha scritto: "Mammina cara, ecco perché ti abbiamo inviato quell'action figure! Non c'è bisogno di fare pressioni. Quando avremo ottenuto ciò che ci spetta e saremo tornati al lavoro, parleremo!". Nell'ultimo passaggio, Owens fa riferimento all'altro sciopero che ha mobilitato gli sceneggiatori membri della Writers Guild of America (WGA), sindacato che ha raggiunto un accordo provvisorio con gli Studios proprio nelle scorse ore, mettendo fine all'agitazione dopo quasi cinque mesi.

One Piece e Kureha

Ultimo successo in ordine di tempo di Netflix, One Piece segue il sogno di un giovane di nome Monkey D. Luffy di diventare il nuovo Re dei Pirati. Per riuscirci, intraprende un viaggio pericoloso ma meraviglioso alla ricerca del leggendario tesoro One Piece, seguito dai suoi compagni di ciurma, tutti insieme i Pirati di Cappello di Paglia. Nel manga di Oda e nell'altrettanto popolare anime che lo ha seguito, Kureha è un medico in pensione che lavora a Drum. Una dottoressa molto capace chiamata spesso "strega" a causa del suo aspetto e dei suoi modi, Kureha è la madre adottiva e mentore della renna antropomorfa Chopper, che incoraggia a unirsi alla ciurma di Cappello di Paglia.