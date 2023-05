One Piece: Il creatore Eiichiro Oda aggiorna i fan sulla serie live-action di Netflix

News Serie TV

Il Maestro Eiichiro Oda ha voluto rivolgersi direttamente ai fan con una lettera, in occasione del compleanno del suo amato personaggio Monkey D. Luffy.

Netflix e Shueisha sono consapevoli che i fan stanno dimostrando davvero tanta pazienza nell'attendere la serie live-action basata sull'amatissimo manga famoso in tutto il mondo, One Piece. Annunciata per la prima volta nel 2017 e ordinata da Netlix nel 2020, la serie arriverà finalmente in streaming entro la fine del 2023. Per ingannare l'attesa, il creatore del fenomeno globale, Eiichiro Oda, ha voluto aggiornare gli appassionati condividendo la lettera che vedete qui sotto.

L'ha scritta in occasione del compleanno del suo amato personaggio Monkey D. Luffy, il protagonista che si imbarca in un’epica avventura col sogno di diventare il Re dei Pirati. La serie Netflix è il primo adattamento live-action del franchise, e comincia proprio all’inizio della storia di Luffy, introducendo sia i fan che i nuovi spettatori alle versioni live-action degli iconici personaggi, antagonisti e luoghi del manga. Per dare vita alla sua opera in questa collaborazione, Oda sottolinea il "periodo di duro lavoro" che ha portato tutte le parti coinvolte a trovarsi "in piena armonia", in una produzione che ha dimostrato "un amore sconfinato per One Piece" e che è giunta "alla fase finale" prima dell'uscita.

One Piece: La trama della serie live-action

Prima un manga e poi un anime di straordinario successo, One Piece segue le gesta di un giovane pirata il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver ingerito inavvertitamente il frutto del diavolo Gom Gom. Con l'aiuto della sua ciurma, Luffy (o Rufy come lo si è chiamato a lungo in Italia) esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece, inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei Pirati. La nuova serie seguirà le avventure della leggendaria ciurma di pirati in questa nuova versione della storia.

Il cast

A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji). Faranno parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.

In partnership con Shueisha, One Piece è prodotta da Tomorrow Studios e Netflix. Matt Owens e Steve Maeda sono gli sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunners. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi.