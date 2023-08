One Piece, il creatore del manga Eiichiro Oda loda la serie Netflix: "Cast perfetto"

News Serie TV

La serie live-action che segue le avventure della ciurma di Cappello di Paglia è disponibile da oggi in streaming su Netflix.

La serie live-action basata su One Piece, disponibile da oggi 31 agosto in streaming su Netflix, ha ottenuto l'approvazione più importante. Il creatore del popolarissimo manga che ha ispirato la serie, il maestro Eiichiro Oda, ha voluto dare la sua benedizione elogiando tutto il team che ha lavorato alla stessa, soprattutto il cast che ha definito "perfetto".

One Piece da oggi su Netflix: Il messaggio di Eiichiro Oda

In un video postato sull'account Instagram ufficiale della serie Netflix, il maestro Eiichiro Oda ha parlato ai fan attraverso uno specialissimo telefono a forma di lumaca donatogli dalla star della serie Iñaki Godoy, interprete di Monkey D. Luffy, e dagli altri membri del cast e della troupe. Il creatore del manga di successo ha speso belle parole e elogi per la serie live-action mostrando ammirazione per gli effetti visivi e, soprattutto, per gli attori protagonisti. "Come produzione hollywoodiana, l'azione e gli effetti visivi sono fantastici, per non parlare delle performance del cast. Ma soprattutto voglio richiamare l'attenzione su quanto sia perfetto il cast della ciurma Cappello di Paglia. È come se stessi guardando i Cappelli di Paglia nella vita reale, e mi piacerebbe che anche per voi fosse così", dice Oda nel video.

One Piece: La trama della serie live-action

Creata da Matt Owens e Steven Maeda e descritta da Netflix come "una leggendaria avventura di mare come nessun'altra", One Piece segue Monkey D. Luffy, un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione

Il cast

A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji). Completano il cast McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala, Steven Ward, e Michael Dorman nel ruolo di Gold Roger.