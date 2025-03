One Piece, il co-showrunner della serie Netflix lascia: "Devo concentrarmi sulla mia salute mentale"

News Serie TV

Matt Owens, alla guida di One Piece di Netflix insieme a Joe Tracz, ha annunciato di aver bisogno di una pausa perché il lavoro è stato molto impegnativo: cosa significa per il futuro della serie?

Ha "navigato" per anni all'interno del vasto universo di One Piece, ma adesso Matt Owens ha deciso di abbandonare temporaneamente la nave. Il co-showrunner della serie Netflix ha annunciato venerdì scorso che ha deciso di fare un passo indietro dal suo ruolo creativo nella trasposizione live-action del celebre manga giapponese, per concentrarsi sulla propria salute mentale. Si tratta di una decisione che non dovrebbe influire sul futuro della serie, almeno non su quello immediato, visto che la seconda stagione è stata già girata.

One Piece: Perchè Matt Owens ha deciso di lasciare la guida della serie

In un post pubblicato su Instagram, Owens ha condiviso le sue emozioni sulla sua esperienza in One Piece scrivendo: "Gli ultimi sei anni di lavoro alla serie live-action di One Piece sono stati un viaggio che mi ha cambiato la vita. Un sogno che si è avverato. Ma è stato anche MOLTO. Per questo motivo, sto scendendo dalla Going Merry per prendere una pausa e concentrarmi su di me e sulla mia salute mentale".

Owens ha poi espresso la sua gratitudine verso Eiichiro Oda, il creatore del manga, Shueisha, Tomorrow Studios, Netflix e tutta la troupe e il cast per il supporto e la collaborazione. Il co-showrunner ha concluso il suo messaggio cercando di essere positivo e dichiarando: "Per ora mi prenderò una pausa, farò un po' di terapia, cercherò di migliorare nel gioco Marvel Rivals e tornerò rinnovato per le nuove avventure che mi aspettano. Grazie a tutti per il supporto. A presto!".

L'addio del co-showrunner influirà sul futuro della serie?

Nonostante l'uscita di scena di Owens, il futuro di One Piece non sembra essere a rischio. La serie continuerà il suo percorso con Joe Tracz, che rimarrà a bordo come showrunner principale. In effetti, Owens ha rassicurato i fan che la sua decisione non influenzerà la serie in corso e che la post-produzione della seconda stagione proseguirà come previsto. Le riprese della seconda stagione di One Piece sono terminate lo scorso mese dopo un lunghissimo e impegnativo lavoro durato circa sei mesi a Cape Town, in Sud Africa. Sebbene Netflix non abbia ancora confermato una data di uscita, è probabile che la seconda stagione venga distribuita nel 2026, considerando che la serie non è stata inclusa tra le novità per il 2025 durante l'evento Next on Netflix. Sul rinnovo per una terza stagione, tuttavia, non mettiamo la mano sul fuoco, visti i costi e gli enormi sforzi produttivi (ed evidentemente anche psicologici) richiesti dalla serie. Tuttavia Brashaad Mayweather (l'attore che interpreta Patty nella serie) mesi fa ha rivelato che la terza stagione sarebbe già una cosa certa e che la seconda e la terza stagione sarebbero state girate consecutivamente. Ad oggi, però, Netflix non ha ufficializzato la terza stagione, così come non ha menzionato la produzione consecutiva del secondo e terzo ciclo di episodi. Bisognerà perciò attendere la conferma ufficiale.

One Piece: Le anticipazioni della seconda stagione

Mentre i fan attendono con impazienza il ritorno di One Piece, la seconda stagione promette di essere altrettanto avvincente e ricca di novità. I nuovi episodi seguiranno le vicende della ciurma di Monkey D. Luffy, continuando il loro viaggio lungo la Rotta Maggiore. Tra gli eventi più attesi, la seconda stagione dovrebbe adattare l'arco narrativo della saga di Alabasta, dove Luffy e i suoi compagni affronteranno nuove sfide, tra cui l’incontro con nuovi alleati come il medico Tony Tony Chopper e la lotta contro potenti nemici.

Il primo episodio della nuova stagione, intitolato The Beginning and the End, promette di introdurre nuovi personaggi e altri misteri legati al leggendario tesoro One Piece. Il cast della seconda stagione di One Piece è davvero vastissimo e, negli ultimi mesi, si sono susseguiti nuovi annunci. Tra i nuovi volti che vedremo, solo per citarne alcuni, ci saranno Charithra Chandran nei panni di Miss Wednesday, Sendhil Ramamurthy in quelli di Nefertari Cobra, Joe Manganiello (True Blood) e Lera Abova (Bumper in Berlin) interpreteranno rispettivamente. Mr. 0 e Miss All Sunday, soprannomi con cui sono conosciuti i personaggi noti anche come Crocodile e Nico Robin e Katey Sagal nei panni della dottoressa Kureha.