One Piece Day: Netflix annuncia la terza stagione e mostra un'anteprima della seconda

In attesa dell'arrivo in tv dei nuovi episodi nel 2026, Netflix annuncia il rinnovo di One Piece per una terza stagione.

Quest'anno, all'International Exhibition Center di Tokyo, in Giappone, le celebrazioni per l'annuale One Piece Day sono state gigantesche. Letteralmente! Non solo Netflix ha mostrato una spettacolare nuova anteprima dell'attesissima seconda stagione del suo adattamento live-action, attesa in streaming per il 2026. Ne annunciato anche il rinnovo per un terzo ciclo di episodi.

One Piece: Cosa ci aspetta nella seconda stagione?

Basata sul popolare manga omonimo di Eiichiro Oda, One Piece segue un giovane avventuriero di nome Luffy (interpretato da Iñaki Godoy) nella sua missione di trovare un tesoro leggendario e diventare il Re dei Pirati, con il fondamentale aiuto della sua fedele ciurma, i Pirati di Cappello di Paglia. Nella seconda stagione vedremo avversari ancora più feroci e assisteremo alle missioni più pericolose di sempre mentre Luffy e la sua ciurma salperanno per la straordinaria Rotta Maggiore, un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglia li attenderanno a ogni angolo. Nel loro viaggio attraverso questo regno imprevedibile alla ricerca del più grande tesoro del mondo, incontreranno isole bizzarre abitate da individui ancora più bizzarri (incluso il gigante di Elbaph, Brogy!) e una schiera di nuovi, formidabili nemici.

Nel frattempo, le riprese della terza stagione appena annunciata cominceranno entro fine anno, nuovamente a Città del Capo, in Sudafrica. Ian Stokes, conosciuto anche per i suoi trascorsi in Teen Wolf e nelle serie Marvel Luke Cage e Iron Fist, si unirà a Joe Tracz in qualità di co-showrunner e produttore esecutivo, oltre che di sceneggiatore.