One Piece 2: Netflix anticipa l'arrivo di Chopper in una nuova clip, in attesa di TUDUM

Nella seconda stagione di One Piece arriverà anche Chopper, uno dei personaggi più amati dai fan: lo suggerisce una nuova clip diffusa in attesa dell'evento globale TUDUM che si terrà il 31 maggio.

Netflix prepara il terreno per il ritorno di One Piece con una nuova clip che ha già mandato in fibrillazione i fan. A pochi giorni dall'evento globale TUDUM, in programma il 31 maggio (in Italia in diretta solo su Netflix dalle 2 del mattino), una breve anteprima video ha mostrato la ciurma di Cappello di Paglia riunita per un momento di convivialità . Ma è l’inquadratura finale a rubare la scena: delle impronte di renna animate che lasciano poco spazio ai dubbi. Tony Tony Chopper sta arrivando.

One Piece 2: Stagione 2: Annuncio Speciale - HD

One Piece ci prepara al debutto di Chopper

La clip, pubblicata sul canale YouTube ufficiale di Netflix, mostra Luffy (Iñaki Godoy), Nami (Emily Rudd), Zoro (Mackenyu), Usopp (Jacob Gibson) e Sanji (Taz Skylar) mentre decidono di organizzare un pigiama party e guardare un video con il proiettore. Tuttavia, il dettaglio delle orme suggerisce un annuncio imminente riguardante Chopper, il medico di bordo tanto amato dai fan, che si unirà all'equipaggio nella nuova stagione. Finalmente vedremo un'anteprima della sua versione live-action durante l'evento TUDUM? È molto probabile.

L'arrivo di Chopper è uno dei momenti più attesi della seconda stagione. I lettori del manga di Eiichirō Oda e gli spettatori della versione anime sanno quanto la piccola renna antropomorfa sia centrale nella saga di Drum che sarà adattata nei prossimi episodi del live-action. Tuttavia c'è preoccupazione su come verrà reso il personaggio. Secondo le anticipazioni, sarà molto fedele al materiale originale. Oltre al look, è possibile che venga finalmente svelato il doppiatore che presterà la voce a Chopper, unico membro principale del cast ancora avvolto nel mistero.

Le anticipazioni della seconda stagione: Nuove avventure e personaggi

La stagione 2 di One Piece, girata in Sudafrica, porterà la ciurma del Going Merry lungo la pericolosa Rotta Maggiore, adattando le saghe comprese tra Loguetown e Drum Island, e spingendosi fino all'inizio dell'arco narrativo di Alabasta. Oltre a Chopper, vedremo l'introduzione di moltissimi nuovi personaggi (oltre 20!) e nuove ambientazioni, come un'isola di giganti e nuovi antagonisti, tra cui un misterioso criminale che metterà alla prova l'unità dell'equipaggio. Il primo episodio, intitolato The Beginning and the End, promette di essere un ponte narrativo tra le vecchie e le nuove avventure.

Quando uscirà One Piece 2?

Anche se una data d'uscita ufficiale per la stagione 2 non è ancora stata annunciata, l'assenza dello show tra le novità del 2025 annunciate da Netflix fa pensare che il ritorno potrebbe avvenire non prima del prossimo anno.