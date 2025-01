On Call: Svelato il ruolo di Monica Raymund nella nuova serie del produttore di Chicago Fire

News Serie TV

L'ex star di Chicago Fire appare nel nuovo poliziesco di Dick Wolf per Prime Video.

Il ruolo interpretato dalla veterana di Chicago Fire Monica Raymund in On Call - Di pattuglia, il nuovo poliziesco prodotto da Dick Wolf, la mente dietro il franchise di successo One Chicago, non è più un mistero da quando gli episodi della prima stagione sono arrivati su Prime Video. I pochi fotogrammi a lei riservati nel trailer ufficiale ci avevano fatto capire che si sarebbe trattato di un'agente di polizia. Ma nessuno avrebbe potuto immaginare fino poche ore fa ciò che Wolf aveva in serbo per questa loro reunion.

On Call: Il ruolo di Monica Raymund nella nuova serie di Dick Wolf

Creata da Tim Walsh e Elliot Wolf, On Call segue una coppia di agenti formata da un novellino e da una veterana pattugliare le strade di Long Beach, in California, mentre affronta allo stesso tempo le conseguenze della perdita di un collega. Attraverso uno stile che ricorda il cinéma vérité, l'innovativa serie esplora la moralità del servire e proteggere una comunità, con Traci Harmon (interpretata dalla star di Pretty Little Liars Troian Bellisario), una donna energica e protettiva che lotta per trovare il suo posto nel dipartimento mentre addestra la prossima generazione di agenti, e l'ambiziosa recluta Alex Diaz (Brandon Larracuente, The Good Doctor), che si sforza di preservare la propria visione ottimistica mentre si rende conto delle sfide che dovrà affrontare nel clima odierno.

Interprete nelle prime sei stagioni di Chicago Fire del paramedico Gabriela Dawson, Raymund è apparsa nel primo episodio di On Call nei panni dell'agente Maria Delgado. Si tratta - se non lo avete ancora visto, attenzione alle anticipazioni! - del primo personaggio che si incontra nella serie, e anche... della prima vittima. Con un inaspettato colpo di scena a meno di tre minuti dall'inizio dell'episodio d'apertura, Delgado viene colpita e uccisa dopo aver fermato un'auto sospetta. Abbiamo scoperto così che il collega la cui morte getta un'ombra sull'intera prima stagione della serie è proprio il personaggio della Raymund. Infatti, Delgado si era formata sotto la veterana del dipartimento Traci Harmon, la quale in parte si incolpa per quello che è successo, qualcosa che altera il suo approccio con la nuova recluta Alex Diaz.

"Penso che avesse potenzialmente un rapporto diverso con i precedenti tirocinanti", ha spiegato Bellisario a TVLine. "Quando Delgado viene uccisa, si assume parte della responsabilità e si chiede: 'Cosa avrei potuto fare? Sono stata troppo una sua amica? Sono stata troppo indulgente con lei? Dato che condividevamo questa amicizia e questo cameratismo, forse non avevo instillato in lei qualcosa che avrebbe potuto salvarle la vita?'. E reduce da tutto ciò nel primo episodio, incontrando Diaz, il suo nuovo tirocinante, è come 'Non commetterò di nuovo lo stesso errore. Non mi interessa se ti piaccio, non mi interessa se stiamo bene insieme... mi assicurerò che tu sia al sicuro e che tu venga messo in strada come un poliziotto migliore di quanto potrei mai essere io'".