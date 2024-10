On Call: Data di uscita e prime foto della nuova serie dell'ideatore dei franchise One Chicago e Law & Order per Prime Video

News Serie TV

Il poliziesco con Troian Bellisario e Brandon Larracuente arriverà sul servizio streaming a gennaio.

È uno dei creativi più affermati della tv americana, artefice di franchise di successo come One Chicago, Law & Order e FBI. Stiamo parlando di Dick Wolf, la cui nuova serie per Prime Video, un poliziesco dal titolo On Call, ha ora una data di uscita: 9 gennaio. Nel cast Troian Bellisario (Pretty Little Liars), Brandon Larracuente (The Good Doctor) e gli appena annunciati Lori Loughlin (Quando chiama il cuore) e Eriq La Salle (E.R. - Medici in prima linea), ritratti nelle prime foto ufficiali diffuse dal servizio streaming.

On Call: La trama della nuova serie tv

Creata da Tim Walsh e Elliot Wolf e prodotta a livello esecutivo da Dick, padre di quest'ultimo, On Call è descritta come un poliziesco adrenalinico e viscerale in cui una coppia di agenti formata da un novellino e da una veterana pattuglia le strade di Long Beach, in California. Attraverso uno stile che ricorda il cinéma vérité, l'innovativa serie esplora la moralità del servire e proteggere una comunità.

Bellisario interpreta Traci Harmon, la veterana, una donna energica e protettiva che lotta per trovare il suo posto nel dipartimento mentre addestra la prossima generazione di agenti. Tra questi c'è l'ambiziosa recluta Alex Diaz (Larracuente), che si sforza di preservare la propria visione ottimistica mentre si rende conto delle sfide che dovrà affrontare nel clima odierno. Loughlin, La Salle e Rich Ting (Tulsa King) saranno invece il tenente Bishop e i sergenti Lasman e Koyama rispettivamente.