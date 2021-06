Omicidio a Easttown: Su NOW un'appassionante miniserie thriller con una magnifica Kate Winslet

News Serie TV

L'attrice premio Oscar interpreta una detective dalle mille sfaccettature in un avvincente crime drama ambientato nella provincia americana.

Mare Sheehan, interpretata da Kate Winslet, è una specie di celebrità per gli abitanti della piccola città della Pennsylvania al centro di Omicidio a Easttown, l'ultimo successo di HBO disponibile in streaming su NOW. Ma è anche una madre perseguitata da un passato complicato e una detective che non si può dire certo infallibile. Mare è il perno di una storia thriller tutt'altro che scontata che si svolge nella fredda e suggestiva provincia americana e che, in sette episodi, sa appassionare come poche serie tv riescono a fare.

La trama di Omicidio a Easttown tra luci e ombre

Omicidio a Easttown si presenta come una classica serie murder-mistery ambientata nei sobborghi di un'America rurale cruda e affascinante, la stessa che fa da sfondo alle storie televisive di questo genere da Twin Peaks in poi. La differenza con altri crime drama la fa la protagonista: la disincantata e cinica detective Mare Sheehan (Winslet) che si ritrova a indagare sull'omicidio di una giovane ragazza madre mentre è ancora perseguitata da un vecchio caso mai risolto, la sparizione di un'altra giovane, figlia di una sua ex compagna di scuola. Nella cittadina di Easttown Mare è conosciuta da tutti ed è ancora venerata per un tiro da record fatto durante una partita di basket del liceo venticinque anni prima. La sua reputazione, però, è messa a dura prova da quella stessa comunità che la adora quando i suoi problemi personali riemergono, prepotenti, dal suo passato recente. Risoluta, intelligente e perspicace ma anche fredda, riservata e resa insicura dalle circostanze, Mare saprà come sopravvivere in un piccolo centro che, sotto la superficie, nasconde innumerevoli segreti?

Guarda Omicidio a Easttown su NOW

Una serie tecnicamente impeccabile con un cast prestigioso

Creata da Brad Ingelsby (anche showrunner e produttore esecutivo) e diretta da Craig Zobel, Omicidio a Easttown è curata in tutti i suoi particolari. In pieno stile HBO, è una miniserie che sa dosare gli ingredienti per il successo: un'ottima regia, una scrittura interessante con colpi di scena che mantengono un ritmo sostenuto, una colonna sonora delicata e precisa (curata dall'italiano Lele Marchitelli, tra l'altro) e un grande cast. Oltre a Kate Winslet - perfettamente calata nel suo personaggio e impeccabile in ogni sua mossa - ci sono Guy Pearce (The Hurt Locker), che con Winslet aveva recitato già nella miniserie HBO Mildred Pierce, nei panni del professore di scrittura creativa Richard Ryan; Julianne Nicholson (The Outsider) in quelli di Lori Ross, la migliore amica della protagonista; Jean Smart (Watchmen) che interpreta la madre di Mare, Helen; Angourie Rice (Spiderman: Homecoming) che è invece la figlia di Mare, Siobahn, e un sorprendente Evan Peters (American Horror Story) nei panni di Colin Zabel, un giovane detective che aiuta Mare nelle indagini.

Tutti questi elementi rendono Omicidio a Easttown una vera e propria perla televisiva da non perdere, perfetta per chi ama le storie thriller ma anche per chi apprezza la profonda umanità e la vulnerabilità dei personaggi. Su NOW è inclusa nell'offerta del pass Entertainment + Cinema, attivabile dai nuovi clienti al prezzo speciale di 3€ per il primo mese.

